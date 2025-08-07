Абсолютна більшість українців відкидає «мирний план» Росії – опитування

Абсолютна більшість (76%) українців категорично відкидає так званий мирний план Росії, який фактично передбачає капітуляцію України – свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого оприлюднили 7 серпня. При цьому кажуть, що можуть погодитися на вимоги Росії – 17%. У травні, коли проводилося схоже дослідження, 82% опитаних відкидали російський план, 10% – допускали можливість погодитися з ним.

КМІС досліджував ставлення українців до трьох варіантів мирних планів: від США, від Європи з Україною і від Росії. Респондентові називали один із цих планів, зачитуючи умови і не називаючи його авторство.

«По-перше, порівняно з травнем 2025 року є тенденція до зростання частки тих, хто готовий (хоч переважно і неохоче), підтримати кожний із запропонованих планів. Проте, по-друге, загальна картина лишається такою самою і мирний план від Росії (тобто капітуляція України) відкидається абсолютною більшістю населення, а мирний план від США має більше противників, ніж прихильників. І, як і в травні 2025 року, єдиний план, який може бути предметом дискусій і схвалення українською громадськістю – спільний план від Європи і України», – кажуть автори дослідження.

Умовний план США, за даними опитування, можуть прийняти 39% респондентів, і цей показник зріс з 29% у травні (і, як і раніше, переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них). При цьому для більшої частки українців (49%) план є категорично неприйнятним (у травні було 62%). Спільний план Європи і України готові прийняти 54% (у травні було 51%). Вважають цей план категорично неприйнятим – 30% (у травні – 35%).

У КМІС навели умови згаданих планів, які називали респондентам.

План США:

Група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки

Росія зберігає контроль над окупованими територіями

США офіційно визнає Крим частиною Росії

Україна рухається до вступу до ЄС

США і Європа скасовують усі санкції проти Росії

Умовний план Європи і України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США

Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають

Україна рухається до вступу до ЄС

Після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії

Умовний план Росії:

Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння

Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО

Під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей

Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них

Україна рухається до вступу до ЄС

США і Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, заявив, що, попри агресивні дії російських сил на фронті й масовані повітряні атаки цивільних міст за останні декілька місяців, громадська думка українців у питаннях війни і миру принципово не змінилася.

«Українці, як і раніше, демонструють відкритість до перемовин і можливість хай і неохочого, але схвалення складних рішень. Проте абсолютна більшість продовжують відкидати вимоги до капітуляції (чим є російський меморандум). Росія є єдиною справжньою перешкодою для сталого миру в Україні. Лише тиск на Росію… здатний примусити росіян перейти до конструктивних перемовин», – зауважив він.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.