СЗР: Лукашенко готує армію до посилення контролю над суспільством

Служба зовнішньої розвідки України вважає, що білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко готує армію до придушення протестів і посилення контролю над суспільством.

Як йдеться в заяві, оприлюдненій 7 серпня, внесені на розгляд парламенту Білорусі зміни до законів з питань забезпечення військової безпеки і оборони докорінно змінять підходи до безпеки, а білоруська армія отримає ширші повноваження, зокрема для дій усередині країни.

«Особливу увагу привертає розширення функцій армії в мирний час. Військові офіційно залучаються до запобігання внутрішньому збройному конфлікту, участі в інформаційному протистоянні «в інтересах держави», реагування на внутрішні кризи і кризи в союзних країнах, а також протидії прикордонним провокаціям», – йдеться в повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки України також зазначили, що пропоновані зміни визначають оборону як збройний захист, хоча раніше йшлося про сукупність політичних, правових і соціально-економічних заходів.

«Згідно з оновленням, армія в умовах війни має не лише відбивати агресію, а й «завдавати поразки супротивнику» з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам… Крім того, вводиться ширше тлумачення підстав для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не лише у випадку нападу на Білорусь, а й на Союзну державу або країну-члена ОДКБ», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, Лукашенко 7 серпня скликав безпекову нараду, на якій обговорювали вдосконалення діяльності Комітету державної безпеки.

В офіційних матеріалах не уточнюється, як саме збираються реформувати КДБ, проте Лукашенко заявив, що «шкодувати грошей» на нього не можна.

9 серпня 2025 року виповнюється п’ять років з моменту жорстокого розгону масових протестів у Білорусі проти фальсифікації результатів президентських виборів. Весь цей час влада проводила репресії проти їхніх учасників і погрожувала їм відповідальністю за участь в акціях солідарності, що проводилися за межами країни.

Станом на 7 серпня в Білорусі політичними в’язнями визнано 1191 особу. Ці дані наводить правозахисний центр «Вясна». Інші ініціативи іноді наводять ще вищі цифри. Переслідування людей за протести 2020 року, публікації в інтернеті й навіть лайки на сторінках, що входять до «екстремістського списку», триває у Білорусі щодня.