Зовнішня розвідка розповіла про нарощення військового виробництва в Білорусі

Попит Росії на оборонні технології Білорусі «різко зріс» після початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Служба зовнішньої розвідки 29 липня.

За спостереженнями розвідувального відомства, Москва шукає альтернативні джерела компонентів, в тому числі для дронів і ракетного озброєння, на тлі західних санкцій та проблем із логістикою.

«Уряд Білорусі пришвидшує запуск виробництв, пов’язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою. Проєкти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії країни, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях – від агротехніки до фармацевтики», – йдеться в повідомленні.

СЗР додає, що більшість пов’язаних із армією об’єктів у Білорусі, за планами, мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року-півтора.





Серед прикладів служба називає завод із виробництва композитних елементів для БпЛА, створений на базі науково-практичного центру багатоцільових безпілотних комплексів:

«Проєкт заморозили ще у 2020 році, однак відновили після початку війни. До кінця 2024 року підприємство було збудоване й оснащене, а вже в лютому 2025 року запущене. У березні воно вийшло на повну потужність».

Схожу динаміку відомство спостерігає у випадку заводу «Зеніт-БелОМО», де розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів. Запуск ліній там запланований на серпень, до кінця року завод має працювати на повну.





На підприємстві «Інтеграл», додає СЗР, триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про мікросхеми, які Росія може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026 році – довести до номінального рівня виробництва.

Урядові витрати Білорусі на військові потреби, включно з сучасними російськими винищувачами та ударними гелікоптерами, зросли у 2,6 рази за останні три роки, згідно з бюджетними і закупівельними документами, які проаналізувала Білоруська служба Радіо Свобода.