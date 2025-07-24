Литва посилила контроль кордону з Білоруссю й РФ вертольотами

Литва залучила нові вертольоти до захисту кордону з Білоруссю та Росією, передає білоруська служба Радіо Свобода. Нову техніку представив Департамент авіації Державної прикордонної служби Литви на вертолітній базі Палукніс поблизу Вільнюса з нагоди 33-ї річниці створення відомства.

Литовські прикордонники отримали три нових багатоцільових гелікоптери Airbus H145 D3. Їх купили в Airbus Helicopters Deutschland GmbH за 57 мільйонів євро. Два з них Литва оплатила державним коштом (46 мільйонів євро), ще один – за рахунок фінансування Європейського Союзу на 11 мільйонів євро.

Як зазначалося на презентації, гелікоптери оснащені оптичними та тепловізійними камерами, системами передачі відео в режимі реального часу та сучасними засобами зв’язку. Вони будуть використовуватися для спостереження за кордоном, пошуково-рятувальних операцій, розвідки та гасіння пожеж, підтримки сил спеціального призначення ARAS, а також для допомоги іншим відомствам та участі в міжнародних операціях.





Один з гелікоптерів додатково контролюватиме «Калінінградський транзит»: його будуть використовувати для посилення моніторингу поїздів, що прямують з території Білорусі через Литву до Калінінградської області Росії та назад.

Особливістю двох гелікоптерів є спеціальне обладнання для радіаційної розвідки, зокрема, в районах поблизу Білоруської атомної електростанції.

За словами литовських прикордонників, таке обладнання дозволить здійснювати моніторинг великих територій, а також цілодобово оперативно реагувати та прогнозувати ситуацію у разі аварії на білоруській станції.

«Тепер ми можемо рятувати людей, які опинилися в зоні лиха. Наприклад, у разі повені, пожежі тощо. Особливо, коли йдеться про радіаційне, скажімо, забруднення, ми зможемо рятувати людей, вивозити їх із зон забруднення. Тому що з нашими меншими гелікоптерами ми не могли цього зробити, у нас не було спеціального обладнання», – розповів Радіо Свобода командувача Державної прикордонної служби Антанас Монтвідос.





Планується, що гелікоптери візьмуть участь у міжнародних операціях, організованих спільно з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex, Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та Європейською мережею антитерористичних підрозділів ATLAS.

«У нас надзвичайна ситуація на кордоні з Білоруссю, і ми бачимо, що в Польщі та Латвії не краще. Але ситуація контрольована. Чому? Тому що, поміж іншого, ми вклали багато грошей у будівництво стіни та закупівлю спеціального обладнання. І ці інвестиції приносять плоди», – сказав Радіо Свобода міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

Крім того, безпілотний авіаційний комплекс вертикального зльоту латвійської компанії EDGE Autonomy, який тепер також використовуватиметься литовськими прикордонниками, було придбано в рамках програми Європейського Союзу за 2,42 мільйона євро.

Його основне призначення – моніторинг державного кордону у важкодоступних районах на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії, фіксація нелегальної міграції та контрабанди в режимі реального часу. Система інтегрована в резерви технічного обладнання Frontex, також планується її використання в міжнародних операціях.



