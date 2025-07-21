Правозахисники знають про понад 50 затриманих у справі опозиційного моніторингового каналу в Білорусі – BySol

Близько 50 фігурантів справи моніторингового каналу «Білоруський Гаюн» можуть утримуватися лише в одному Брестському слідчому ізоляторі. Про це, як інформує білоруська служба Радіо Свобода, повідомив голова фонду солідарності BySol Андрій Стрижак:

«Так було і в травні – приблизно 50 осіб, що перебувають під вартою, були так чи інакше пов’язані з «Білоруським Гаюном». Більше того, цифри могли змінитися, адже влітку більше людей їздять через кордон, і саме під час таких перевірок людей затримують. Спочатку за адміністративною статтею, якщо щось знаходять у телефоні, а потім збирають нові факти та висувають кримінальні звинувачення. Режим анітрохи не став гуманнішим», – каже правозахисник.

Стрижак не виключає, що не лише в Брестському слідчому ізоляторі, а й у слідчих ізоляторах Гродно та Гомеля можуть утримуватися фігуранти справи «Білоруського Гаюна». Правозахисник каже, що у цій справі можуть бути затримані ще десятки людей.

За даними правозахисного центру «Вясна», у справі «Білоруського Гаюна» вже відбулося щонайменше шість судових процесів. Правозахисникам відомі імена 26 фігурантів справи, які перебувають під вартою.

«Білоруський Гаюн» був заснований блогером Антоном Мотольком, який покинув Білорусь і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року створив цей проєкт для моніторингу військової діяльності в Білорусі.

Проєкт був закритий після трьох років роботи, коли білоруські служби безпеки отримали доступ до чат-бота ініціативи.

«Ми не знаємо, який обсяг даних міг бути завантажений упродовж часу, коли обліковий запис третьої сторони мав до них доступ. Хочу одразу сказати, що в цій ситуації сталася людська помилка, і ця помилка була моєю», – сказав Антон Мотолько.

У червні 2025 року Гродненський обласний суд заочно засудив Антона Мотолька до 20 років позбавлення волі за «серію умисних злочинів екстремістського характеру».

8 липня стало відомо, що Вітебський обласний суд засудив 25-річного Микиту Лосіка, молодшого брата політв’язня та журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосіка, до 3 років обмеження волі. Його засудили за те, що він надіслав кілька фотографій чат-боту проєкту «Білоруський Гаюн».