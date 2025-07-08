У Білорусі оголосили вирок молодшому брату журналіста Радіо Свобода Лосіка

У Білорусі Вітебський обласний суд засудив Микиту Лосіка, брата ув’язненого журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосіка, на три роки «хімії» (відбування покарання у вигляді обмеження волі у виправній установі відкритого типу), повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

26-річного Микиту Лосіка затримали в Орші на початку квітня 2025 року, приводом для затримання стала так звана справа «Білоруського Гаюна». Йому висунули звинувачення в пособництві екстремістській діяльності.

За даними слідства, у лютому 2022 року Микита Лосік відправив на канал кілька фотографій російської військової техніки, яка проїжджала через Оршу.

Після оголошення вироку Микиту Лосіка звільнили у залі суду. Вирок набуде чинності за 10 днів. Микита Лосік має відбувати покарання у закладі відкритого типу.

Микита Лосік – молодший брат Ігоря Лосіка, якого заарештували у червні 2020 року і судили за сфабрикованими звинуваченнями, зокрема в «організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок» і «підготовці до участі в масових заворушеннях». Після п’ятимісячного судового процесу, який проходив за закритими дверима, Лосіка визнали винним і засудили до 15 років ув’язнення в грудні 2021 року.

Після арешту Лосік зазнав серйозного фізичного і психологічного тиску, а також провів тижні голодування на знак протесту проти свого затримання.

Дружину Ігоря Лосіка Дар’ю затримали у жовтні 2022 року. Її звинуватили у сприянні екстремістській діяльності й засудили на два роки позбавлення волі. Дар’ю Лосік звільнили достроково 3 липня 2024 року.

Правозахисники визнали Ігоря й Дар’ю Лосіків політв’язнями.