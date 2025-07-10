Мінськ планує штрафувати за «незаконне представлення» Білорусі на міжнародних заходах

Палата представників Національних зборів Білорусі повідомила, що уряд підготував та вніс на розгляд проєкт закону про внесення змін до кодексів про адміністративну відповідальність. Як випливає з тексту законопроєкту, опублікованого на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, документ передбачає запровадження кількох нових норм.

Серед них є незаконне представлення Республіки Білорусь на міжнародних заходах, присутність на режимних об’єктах та пропаганда гомосексуалізму.

«Порушення вимог законодавчих актів щодо організації або проведення культурних, спортивних, масових спортивних, освітніх заходів, метою яких є відбір осіб для підготовки до участі або для участі в міжнародних заходах від імені Республіки Білорусь, або щодо порядку направлення представника Білорусі для участі в міжнародному заході, тягне за собою накладення штрафу», – йдеться в підготовленому законопроєкті.

У багатьох демократичних європейських країнах як законних представників білоруського народу сприймають не режим Олександра Лукашенка, а опозицію на чолі зі Світланою Тихановською. Лише цього тижня Тихановська зустрічалася у Вільнюсі з міністром внутрішніх справ Литви Владиславом Кондратовичем.

Тихановська подякувала литовській державі за допомогу білорусам і запропонувала створити робочу групу для розв’язання проблем із дозволами на проживання та документами. Міністр внутрішніх справ Литви підтвердив продовження підтримки білорусів, повідомляє офіс Тихановської. Під час розмови литовський урядовець зазначив, що кожна справа розглядається індивідуально, і за потреби рішення можна оскаржити в суді.