Литва пообіцяла продовжити підтримку білорусів

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася у Вільнюсі з міністром внутрішніх справ Литви Владиславом Кондратовичем, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Тихановська подякувала литовській державі за допомогу білорусам і запропонувала створити робочу групу для розв’язання проблем із дозволами на проживання та документами. Міністр внутрішніх справ Литви підтвердив продовження підтримки білорусів, повідомляє офіс Тихановської. Під час розмови литовський урядовець зазначив, що кожна справа розглядається індивідуально, і за потреби рішення можна оскаржити в суді.

Кордон із Білоруссю перетинають близько 1,5 мільйона разів на рік, і безпека є дуже важливим питанням для Литви, відзначив Кондратович. Прикордонні переходи залишаться відкритими для пасажирів, наголосив він.

Тихановська також попросила продовжити термін заміни автомобільних номерів для білорусів.

Розмова відбувалася білоруською мовою, яку знає литовський міністр.

52 287 білорусів мають дозвіл на тимчасове проживання в Литві, це на 5 377 менше, ніж на початку року, зазначає «Позірк».