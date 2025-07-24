Естонія запровадила безстрокову заборону на в’їзд для керівництва Білорусі

Уряд Естонії зробив безстроковими санкції проти 273 громадян Білорусі – про це Міністерство закордонних справ країни заявило 24 липня.

За повідомленням МЗС, голова відомства Маргус Тсахкна подав до уряду відповідну пропозицію через ситуацію в Білорусі.

«Протягом майже п’ятьох років після запровадження санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Є виправданим продовження застосування заборони на в’їзд до суб’єктів санкцій», – заявив Тсахкна.





Міністр закордонних справ своїм указом визначив 273 особи як такі, на яких поширюється заборона на в’їзд. Першим у списку є фактичний очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко.

Уряд погодився зробити санкції безстроковими. Як уточнює мовник ERR, раніше санкції, вперше запроваджені в 2020 році, запроваджувалися на певний термін і продовжувалися.

Багато країн Заходу запровадили кілька пакетів санкцій проти режиму Лукашенка у відповідь на придушення інакомислення в країні, відтоді, як спірні президентські вибори у серпні 2020 року викликали масові протести через перемогу авторитарного правителя і десятки тисяч білорусів були заарештовані за висловлення незгоди з режимом.





