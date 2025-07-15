РФ дозволила громадянам Білорусі брати участь у виборах до російських органів влади

У Росії Державна дума ратифікувала протокол про внесення змін до договору між Росією та Білоруссю про рівні права громадян від 25 грудня 1998 року. Документ на розгляд нижньої палати парламенту вніс російський лідер Володимир Путін.

Згідно з поправками, громадяни Білорусі, які постійно проживають у РФ, отримають право обирати і бути обраними до російських органів місцевого самоврядування. Аналогічну можливість отримають громадяни Росії, які постійно живуть у Білорусі.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін раніше заявив, що такий крок «дозволить громадянам двох держав активніше брати участь у розв’язанні місцевих питань, що хвилюють їх як жителів конкретних районів».

Путін та Олександр Лукашенко підписали декрет «Про основні напрями реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021–2023 роки» в листопаді 2021 року. Повідомлялося, що це пакет документів, що включає 28 галузевих програм, а також оновлену військову доктрину та концепцію міграційної політики. У них ішлося, зокрема, про інтеграцію валютних систем, принципи стягування непрямих податків та формування грошово-кредитної політики, а також створення загального платіжного простору.