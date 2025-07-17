У Білорусі визначили порядок дій для лікарень у разі масового надходження травмованих

Міністерство охорони здоров’я Білорусі затвердило інструкцію про порядок організації медичної допомоги у разі масового надходження пацієнтів з травмами, передає білоруська служба Радіо Свобода 17 липня.

Згідно з текстом документа, опублікованого на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, масовим надходженням травмованих вважатиметься, якщо до районної або місцевої лікарні протягом однієї години доставлять більше ніж п’ять пацієнтів, двоє з яких потребують невідкладної медичної допомоги. У випадку міських та республіканських лікарень – понад 10 травмованих, троє з яких потребують невідкладної допомоги.

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Під час надходження до лікарні пацієнти будуть «сортуватися»: до «червоного» потоку потраплятимуть ті, хто потребує термінової допомоги, до «жовтого» – ті, хто потребує негайної допомоги, а до «зеленого» потоку – травмовані, які зберегли здатність самостійно пересуватися та обслуговувати себе. Пацієнти будуть відповідно позначені.

Інструкція також визначає алгоритм дій працівників та керівників лікарні при отриманні інформації про масове травмування громадян. Зазначається, що у разі масового надходження пацієнтів з травмами всі планові операції, не пов’язані із загрозами життю пацієнтів, можуть бути зупинені.

Режим Олександра Лукашенка постійно проводить навчання, тренування та збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.



