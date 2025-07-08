Сибіга повідомив про зміни в МЗС: з’являться управління недружніх країн та санкційної політики

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав наказ про зміни в структурі МЗС, який почав діяти відучора – про це він повідомив 8 липня.

Він пояснив, що нова структура «відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам». Сибіга послався на те, що торік президент Володимир Зеленський визначив одним із пріоритетів реформування МЗС.

Читайте також: «Денацифікація» має розпочатися з Москви» – МЗС відреагувало на озвучені Лавровим умови миру

За словами Сибіги, зміни передбачають «від спрощення доступу до консульських послуг до цифровізації та трансформації внутрішніх процесів, заохочення молоді та посилення мотивації»:

«Сьогодні я радий повідомити, що після тривалої підготовчої роботи ми відновили практику проведення Колегії та на першому її засіданні затвердили нову структуру МЗС України. Це структура сучасного, сильного та прогресивного зовнішньополітичного відомства європейської держави. Але це також структура МЗС країни у війні. Країни, яка бореться за своє життя, свободу, суверенітет і територіальну цілісність».

Міністр перерахував деякі зміни в структурі свого відомства:

поява Департаменту міжнародної безпеки та оборони України

створення управління з питань НАТО, який «нового імпульсу нашій інтеграції на шляху до повноправного членства в Альянсі»

серед регіональних департаментів тепер є перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій – «це приведе структуру нашого МЗС у відповідність до європейських стандартів і практик»

Управління США та Канади буде відʼєднане від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну як окремий напрям роботи

запроваджується функціональний розподіл заступників: «відтепер у нас будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії, заступник міністра – CDTO з цифровізації»

спеціальний представник тепер буде лише з питань Африки, Близький Схід і Північна Африка «відʼєднуються» в окремий департамент

«А ще у нас тепер будуть деякі нові окремі управління. Наприклад, управління недружніх країн. Сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Україна обороняється від повномасштабної агресії і наша політика має надавати пріоритет нейтралізації загроз. Це управління куруватиме перший заступник», – заявив Сибіга.

Крім того, Центральна Азія буде виведена в окреме управління.

Голова МЗС також повідомив про створення окремого управління санкційної політики, яке назвав «давно назрілим рішенням»:

«Питання санкцій було «розкидане» між різними департаментами. Створення окремого структурного підрозділу дозволить консолідувати процеси та підвищити ефективність санкційної роботи. Зараз багато завдань як з посилення тиску, так і з координації елементів різних пакетів, синхронізації, аналізу дотримання санкційних режимів, закриття шляхів їх обходу тощо. Критично важлива функція для країни у війні».

Департамент економічної дипломатії та відновлення МЗС буде займатися, поміж іншого, залученням міжнародної підтримки у відновленні України.





МЗС також створює департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься, зокрема, притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені воєнні злочини, додає Сибіга.

«Нову роль та вагу в системі МЗС отримають Державна установа «Український інститут» і Дипломатична академія України імені Г. Удовенка, яку ми плануємо перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад. Зʼявляться також такі окремі підрозділи як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту», – повідомив він.

Зміни також передбачають скасування кодових назв для територіальних департаментів і перехід на європейську традицію, за якою департаменти «називаються змістовно, відповідно до назв регіонів».

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив заміну українського посла у США.