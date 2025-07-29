Міноборони Білорусі після повідомлень ЗМІ визнало збиття безпілотника в Мінську

Міністерство оборони Білорусі 29 липня заявило, що вночі у Мінську був перехоплений безпілотник, постраждалих при цьому немає.

Незалежне білоруське видання «Дзеркало» з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що безпілотник врізався в житловий будинок і потім припаркований автомобіль і вибухнув.

Повідомлення Міноборони Білорусі цитує офіційне агентство БелТА. Стверджується, що сили ППО виявили над територією Білорусі «політ невідомої повітряної цілі – порушника порядку використання повітряного простору».

За повідомленням, ціль була ідентифікована як безпілотник, який внаслідок «впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби» упав «у районі будинку №72 на вулиці Матусевича міста Мінська».

У Міноборони зазначили, що з урахуванням цього інциденту «оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору», а ситуація перебуває на особистому контролі Олександра Лукашенка.

До повідомлення додаються також фото, як стверджується, збитого безпілотника. У повідомленні не уточнюється, про яку модель дрона йдеться, хто міг його запустити, чи була у безпілотника ударна частина з вибуховими речовинами.

Вулиця Матусевича розташована на північному заході білоруської столиці.

«Дзеркало» підтверджує, що безпілотник упав саме у дворі будинку на цій вулиці. На відео, яке є у розпорядженні видання, чути шум, як від мопеда, потім лунає сильний вибух. Після цього на землю падають уламки.

«Всі прокинулися від цього пронизливого звуку, ніч була жахливою», – цитує видання мешканців.

Над територією Білорусі раніше неодноразово помічали російські безпілотники, які використовуються для атак на Україну. Кілька разів дрони збивали засобами ППО. Вперше, однак, Міноборони Білорусі повідомило про інцидент із такими подробицями.

Лише за тиждень липня – з 7 по 13 липня – в Білорусі зафіксовано не менше ніж 59 зальотів безпілотників, пише видання «Флагшток». Це – рекордна кількість.