У Білорусі за політичними статтями цьогоріч засудили 15 неповнолітніх

Верховний суд Білорусі опублікував статистику кримінального покарання неповнолітніх за шість місяців 2025 року.

Від початку 2025 року за статтею 342 Кримінального кодексу («Організація та підготовка діянь, які грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них») було засуджено дев’ять неповнолітніх, випливає з судової статистики за перше півріччя, опублікованої на сайті Верховного суду.

За іншими політичними статтями осудили ще шість неповнолітніх — по два підлітки по трьох статтях: про образу Олександра Лукашенка, про сприяння «екстремістській» діяльності і про образу державних символів.

Які покарання отримали ці неповнолітні, в повідомленні не зазначено.

Загалом за пів року в Білорусі засудили 237 неповнолітніх, у тому числі за хуліганство, наркотики та інші правопорушення.