Лубінець: російській стороні передали списки незаконно затриманих цивільних українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською колегою Тетяною Москальковою, а також із керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії – про це він повідомив 16 грудня.

Він звітував про низку результатів за підсумками зустрічі:

українська сторона передала 2 тисячі посилок із гуманітарною допомогою та листи від рідних для українських військовополонених

досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, передані списки

до РФ передали списки з числа окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі

окремо «обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передали списки»

сторони обговорили питання засуджених у РФ українських військовополонених та передали список

обговорили «низку інших гуманітарних питань»

Крім того, за результатами попередньої системної роботи провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей, повідомив омбудсман:

«На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні. Наприклад, забезпечили повернення для 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і є маломобільною особою. З 2022 року вона вимушено перебувала у Росії. Її донька звернулася до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти у виїзді. Сьогодні мати та донька вперше за майже 4 роки побачать одна одну».

Також до України повернули 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території Росії.

Москалькова, зі свого боку, підтвердила передачу з України 15 російських громадян із 11 сімей.

«Зі свого боку повернули на батьківщину громадян України», – повідомила вона.

Російська посадовиця також підтвердила обмін листами для військовополонених і обговорення співпраці в гуманітарній сфері.

У листопаді секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів через посередників консультації в Туреччині та ОАЕ з приводу відновлення обміну військовополоненими з Росією.

За наведеними у жовтні даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення Росії було проведено 69 обмінів, у результаті яких із полону повернули 6235 громадян України.



