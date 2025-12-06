Повернення українських дітей – умова мирної угоди: що роблять у США для репатріації?

«Коли одна дитина зникає, спрацьовує миттєва увага – усі намагаються знайти її. В Україні ж йдеться про тисячі дітей, а уваги було замало. Одна з причин, через яку я так наполегливо працюю над цим, – я хочу, щоб ці діти, яким говорили неправду, знали, що людям не байдуже», – розповідає президентка Фундації «Україна – Сполучені Штати» Надія Макконел.

3 грудня у Вашингтоні вперше в історії відбулися спеціальні слухання в Сенаті США щодо викрадення та примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією. Дослідники та правозахисники, які займаються пошуком українських дітей, засвідчили: це не лише незаконне переміщення, а й русифікація та мілітаризація в «таборах перевиховання» на окупованих територіях, у Росії і навіть у Північній Кореї.

Представники Демократичної та Республіканської партій погодилися: депортація неповнолітніх має на меті знищення української ідентичності. Повернення цих дітей, кажуть, має бути обов’язковим пунктом будь-якого мирного плану. А Надія Макконел додає, що країни повинні наслідувати приклад України й запроваджувати санкції за цей воєнний злочин.

«Мова про тисячі дітей»

Надія Макконел – президентка Фундації «Україна – Сполучені Штати» – однієї з найстаріших організацій, яка впродовж років займалася розвитком демократії, ринкових реформ, прав людини. Після початку війни в Україні фонд також сфокусувався й на гуманітарній роботі.

«Ми зосередили нашу увагу на тому, що відбувається з викраденими дітьми: організували круглий стіл, зібравши різні організації, які працюють над цими питаннями. Для мене це не питання про політику, не про стратегічні цілі, це – дуже людське питання. Наприклад, коли одна дитина зникає, спрацьовує миттєва увага – усі намагаються знайти її. В Україні ж ідеться про тисячі дітей, а уваги було замало.

Перше, що я хотіла зробити, – створити мережу організацій, які працюють над цим питанням, інформаційну мережу. Далі ми вирішили, що потрібен ще більш системний підхід до цього. Тому ми створили «Центр із порятунку та возз’єднання сімей в Україні». Ми зосереджуємося на усиновлених дітях, на випадках сексуального насильства, пов’язаного з війною, а також на жахливому поводженні з військовополоненими».

Місії центру, за словами Надії, – інформувати політиків, міжнародну спільноту про воєнні злочини, випадки, які пошурують права людини, підтримка у поверненні депортованих дітей та їхньому возз’єднанні з родинами, допомога з реінтеграцією, надання психологічної підтримки, а також визначення практик і програм для людей, які постраждали внаслідок російської агресії в Україні.

Фундація «Україна – Сполучені Штати» запустила міжнародну кампанію Forget-Me-Not («Незабудка»), яка використовує квітку незабудки як символ викрадених дітей, пам’ять про них та боротьбу за їхнє повернення.

«Ми не можемо забути, бо ми навіть не знаємо, скільки їх. Тож ми навіть не розуміємо масштабу цієї проблеми, правда? І коли ти читаєш, знаєш, що деяким із них говорять: «Твої родичі тебе не хочуть. Ніхто не прийде за тобою», – на такому людському рівні просто розбиває серце».

Юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час спеціальних слухань щодо повернення депортованих дітей у Сенаті США 3 грудня, зазначила, що після того, як українська делегація передала в Стамбулі 2 червня 2025-го українська сторона передала в Стамбулі представникам Росії список із прізвищами 339 незаконно депортованих або примусово утримуваних українських дітей, яких потрібно повернути, серед яких і вивезена дівчинка, яку вдочерив російський політик Сергій Миронов, повідомило російське видання «Верстка» з посиланням на джерела. Український омбудсман Дмитро Лубінець наголошує: у цей список потрапили різні категорії дітей, і він не останній. 4 червня уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова запевнила, що разом із російським МВС розпочала роботу щодо переданого російській стороні на переговорах у Стамбулі списку депортованих до України дітей. список із 399 депортованих дітей, РФ репатріювала лише 20.

За словами Рашевської, 780 дітей можуть залишатися в прийомних сім’ях чи російських закладах – ці дані раніше озвучували представники Росії, а уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова називала 730 тисяч «евакуйованих» неповнолітніх.

Катерина Рашевська розповіла у Сенаті історію двох сестер із Криму:

Росія не виконала жодного зобов'язання

«Це Катя та Іра – сестри, викрадені з окупованого Кримського півострова в 2015 році і відправлені до Республіки Адигея. Я стежу за їхньою долею вже 11 років і знаю, що ці діти виховуються як громадяни Росії у прийомній родині держави-агресора. Міжнародне гуманітарне право чітко регулює евакуацію дітей. Воно вимагає, щоб Росія вжила всіх можливих заходів для возз’єднання родин. Росія має надати Міжнародному комітету Червоного Хреста список евакуйованих дітей.

Але Росія не виконала жодного з цих зобов’язань. Заяви Сергія Лаврова про те, що всі українські діти в Росії відомі, їхні імена та місце перебування не приховують, хибні. Інакше ми б про це знали. Немає списку, немає оцінок, немає добровільної репатріації. Натомість – викрадення, русифікація, примусова паспортизація й усиновлення».

Ще один із напрямків роботи фундації, каже Надія Макконел, – наголошення на санкціях проти тих, хто вчиняв воєнні злочини. За даними Фундації «Україна – Сполучені Штати», станом на липень 2025 року Україна запровадила 260 індивідуальних санкцій та 68 щодо організацій. У той час у ЄС ці цифри становлять 76 і 14 відповідно, а в США – 60 та 6.

В наших руках – запроваджувати санкції й карати людей

«Знаєте, у нас обмежена сила щодо того, як рятувати цих дітей. Але в наших руках – запроваджувати санкції й карати людей, які реалізують цю програму. Одна з причин, через яку я так наполегливо працюю над цим, – я хочу, щоб ці діти, яким говорили неправду, знали, що людям не байдуже. Ми створюємо міжнародну групу для роботи в різних країнах. Наш обов’язок – порушувати ці питання перед нашою спільнотою.

Ми надіслали лист першій леді Меланії Трамп У жовтні 2025 року дружина президента США Дональда Трампа Меланія заявила, що вісім українських дітей возз’єдналися зі своїми родинами після переговорів її представників із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомили світові інформагенції. Меланія Трамп розповіла, що Путін відповів на її лист про дітей, переданий йому в серпні, після чого вони встановили «відкритий канал зв’язку» для повернення українських дітей.після того, як вона написала лист Путіну про викрадених дітей. Ми подякували їй за залучення і закликали до більшої участі. Як мати, вона реагує на дуже особистому рівні на питання дітей. Тому, думаю, те, що ви бачите зараз – слухання й інші прояви – це результат».

Від Чорного моря до Тихого океану

Надія Макконел каже, що все більше організацій порушують питання незаконно переміщених та депортованих дітей, їхнього перевиховання й мілітаризації. Але все почалося із роботи українських організацій, які допомагають рідним знайти і повернути дитину та подали свої напрацювання до Міжнародного кримінального суду У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України..

Це більше, ніж гуманітарна криза

«Питання викрадених дітей – це більше, ніж гуманітарна криза. Треба також сказати, що це проблема національної безпеки, тому що Путін організував цю молодіжну армію російських дітей – це 1,6 мільйона дітей. Це більше, ніж сумарні збройні сили США та Європи. І навіть попри всі бюджетні проблеми, з якими вони стикаються, він збільшив фінансування цих молодіжних програм. Ми навіть мали фотографію новонародженої дитини в пологовому відділенні, одягненої в камуфляж».

Згідно зі звітом Центру громадянської просвіти «Альменда», з 2014 по 2018 роки бюджет витрат на молодіжну політику РФ коливався від 1,13 до 18,47 млрд рублів. А далі, за даними аналітиків, сума фінансування значно зросла. До прикладу, на 2024 рік закладали 56,1 млрд рублів, а на 2025-й – 66 млрд рублів.

Саме таку цьогорічну суму витрат на молодіжний напрямок озвучував керівник відповідного напрямку Державної думи Артем Метелєв. За його словами, за останні шість років фінансування збільшилося на 56 млрд. Деякі перевиховні табори, за даними аналітиків, отримували окреме фінансування з Фонду президентських грантів та бюджету Союзної держави Росії і Білорусі.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд під час спеціальних слухань у Сенаті зазначив, що завдяки супутниковим знімкам та базам даних дослідникам вдалося ідентифікувати шість тисяч дітей, які брали участь у «таборах перевиховання» на окупованих територіях чи в Росії.

Їх подають як нібито російських сиріт

«Щоб ви уявили масштаб: ці заклади простягаються від Чорного моря аж до східного Тихого океану – через Сибір. У деяких випадках вони ближчі до Японії чи Аляски, ніж до Києва чи Москви. Ми вважаємо, що реальна кількість дітей, яких Росія забрала, за нашими внутрішніми оцінками, ближча до 35 000.

Ця цифра складається з чотирьох різних груп: діти в таборах, діти, яких забрали, бо батьки загинули внаслідок обстрілів, неповнолітні відібрані під час фільтрації і діти з інституційних закладів. У російських оголошеннях про усиновлення та в російських базах даних їх подають як нібито російських сиріт. Ми ідентифікували щонайменше 314 дітей, які були незаконно влаштовані до російських сімей».

У березні цього року Сполучені Штати Америки припинили фінансування роботи експертів Єльського університету, які, зокрема, ідентифікували місцеперебування незаконно переміщених чи депортованих українських дітей до Росії. За словами Натаніеля Реймонда, у них залишилися кошти на півтора-два місяці роботи.

За словами юристки Регіональний центр прав людини Катерини Рашевської, центр задокументував 165 таборів «перевиховання», де українських дітей мілітаризують та русифікують. Серед нових локації таких таборів – Північна Корея.

Амністія для воєнних злочинців – не варіант

«На цій фотографії ви бачите 12-річного Мішу з окупованої Донецької області. А на цій – 16-річну Лізу з окупованого Сімферополя. Їх відправили до табору Сон До-вон у Північній Кореї – за дев’ять тисяч кілометрів від дому. У цьому таборі дітей навчали знищувати японські військові формування і знайомили з корейськими ветеранами, які в 1968 році атакували американський корабель «Пуебло», вбивши й поранивши дев’ятьох американських військових. Русифікація і мілітаризація завдають тяжкої психологічної травми і порушують гідність дітей.

Саме тому амністія для воєнних злочинців – не варіант для нас. Саме тому Росія має негайно й безумовно повернути всіх викрадених українських дітей через міжнародний і незалежний механізм. Саме тому ми не можемо визнавати окуповані території російськими – ні де-юре, ні де-факто, бо це підірве міжнародно-правовий порядок, мир і безпеку та зробить нас співучасниками цих злочинів».

Надія Макконел, президентка Фундації «Україна – Сполучені Штати», каже: питання повернення дітей має бути одним із пунктів мирної угоди. Такої ж думки і низка представників від Демократичної та Республіканської партій, про що вони заявили під час спеціальних обговорень щодо повернення депортованих українських дітей у Сенаті.

Ми знаємо дітей, яким промили мізки, і вони зараз воюють в Україні

«Якщо хтось говорить про те, щоб віддати Путіну Донеччину й Луганщину, там приблизно півтора мільйона дітей. Отже, він може подвоїти свою «квоту». Коли він бере підлітків, і вони одразу йдуть на військову підготовку. Ми також знаємо дітей, яким промили мізки, і вони зараз воюють в Україні. Тож цього вже достатньо, щоб це було не лише гуманітарною кризою.

Ми завжди говоримо про людей України – збереження та возз’єднання родин, а це означає говорити про викрадених дітей, жертв сексуального насильства, вітати повернення військовополонених. Далі – питання дезінформації й пропаганди, обговорення безпеки, озброєння. Якщо ми дамо Україні те, що їй потрібно, щоби виграти війну, це все припиниться» .

За даними порталу «Діти війни», державі Україна вдалося ідентифікувати 19 546 переміщених неповнолітніх. З них 1876 дітей уже повернулися додому. Насильницька депортація й переміщення цивільного населення, зокрема дітей, з окупованих територій України є воєнним злочином.

3 грудня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію із закликом до Росії повернути до України викрадених дітей. Голосування відбулося на надзвичайній сесії. За документ проголосувала 91 країна, проти – 12, 57 держав-членів утрималися.