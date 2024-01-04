Не взяв російський паспорт і втік з РФ. Ще один депортований зі «списку 31» повернувся в Україну

На цьому фото з українсько-білоруського кордону – троє друзів: Богдан, Олександр і Роман (ім’я хлопця змінене). Світлину декілька днів тому оприлюднила адвокатка Катерина Бобровська, яка опікується поверненням депортованих з РФ. Усі трьох об’єднує незаконне вивезення в Росію. З того часу вони й потоваришували. Хлопці, твердить захисниця, трималися разом і разом протестували проти влаштування в російські родини й нав’язування чужого громадянства. А потім вже кожен окремо боровся за своє право повернутися в Україну. І нині вони – на Батьківщині.

Проєкт «Ти як?» вже розповідав історію одного з юнаків на світлині – Богдан Єрмохін після численних спроб повернувся в Україну у день свого повноліття. Інший хлопець з фото, Роман, обличчя якого заблюрене й ім’я змінене з міркувань безпеки, ступив на українську землю минулого року. Тепер же втік з РФ і перетнув українсько-білоруський кордон Олександр – третій юнак, його ім’я правдиве, утім, зовнішність теж прихована заради безпеки. У Росії хлопець пробув більш ніж півтора року і весь цей час не покидав надії звідти втекти, розповіла адвокатка Катерина Бобровська. З її слів, Олександр навіть відмовився отримувати російське громадянство. Нині – він об’єднався зі своїми друзями в Україні. І ось його історія.

«Список 31»

Олександр – з Маріуполя. Його, як і неповнолітніх з так званого «списку 31», депортували до Росії у травні 2022 року під протекторатом уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Про незаконно вивезених дітей Радіо Свобода вже робило розслідування, ідентифікувавши список дітей і відповідальних за їхню депортацію. Нині з цього переліку неповнолітніх українців з Росії змогло виїхати шестеро. Серед них – вже згадані Богдан Єрмохін, Роман та троє дітей Євгена Межевого. Батька-одинака розлучили з дітьми на блокпосту біля Маріуполя. Євгену вдалося самотужки повернути своїх дітей, вийшовши з Оленівської колонії. На момент депортації Олександра Межева була наймолодшою у групі, їй виповнилося шість.

А найстаршим серед дітей був 17-річний Олександр, який повернувся декілька днів тому, нині ж йому – 19 років. Він – сирота. Мама хлопця померла декілька років тому. Батько із сім’єю не жив, але юнак, твердить адвокатка Катерина Бобровська, періодично з ним спілкувався. Востаннє вони бачилися ще до початку повномасштабної війни.

Підліток перебував у державному дитячому закладі, а потім – у дитячому будинку сімейного типу. Документи, які підтверджують цю інформацію, а також повні дані хлопця, які редакція розкривати не може, Радіо Свобода знайшло у зламаній пошті ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна. Ці факти журналістам підтвердили й одна з педагогів дитячого закладу, та мама-вихователька.

У вересні 2021 року Олександр став першокурсником Маріупольського металургійного вищого професійного училища і перейшов під опіку держави. Хлопець навчався на слюсаря-ремонтника, жив у гуртожитку. Там він і зустрів початок широкомасштабного вторгнення російських військових в Україну. У цьому ж закладі навчався і нещодавно повернутий з РФ Богдан Єрмохін. Хлопці ще тоді потоваришували.

Виживали, як могли, але постійно були разом

«Богдан вчив Олександра керувати дідусевою машиною. Вони дуже тісно спілкувалися. Коли почалося повномасштабне вторгнення, перші місяці вони допомагали людям, вони мінялися місцями в авто, їздили, набирали в криниці воду і розвозили людям. Також шукали їжу, тобто виживали, як могли. Але постійно були разом», – розповідає адвокатка Катерина Бобровська, яка займалася поверненням хлопців з РФ.

В інтерв'ю журналістам Радіо Свобода Богдан Єрмохін розповів, що директор закладу Олексій Єфименко перевіз студентів з одного гуртожитка в інший. Там директор їх покинув та не залишив жодних документів. Тож хлопці й дівчата не мали можливості виїхати на підконтрольну Україні територію. Олексій Єфименко відмовився коментувати ці твердження Радіо Свобода, а раніше зазначав, що не ніс відповідальність за дітей на момент депортації.

«Було складно не отримати це громадянство»

Навесні 2022 року Олександра, Богдана та інших дітей зі «списку 31» вивезли з Маріуполя до дитячої лікарні, що в окупованому Донецьку. Там вони зустріли Пилипа Головню, з ним хлопці були знайомі раніше. Пилипа, якого вивезли в РФ у тій же групі неповнолітніх, взяла під опіку уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Із Донецька 31 українську дитину незаконно, як встановило розслідування, вивезли в Росію. Вони потрапили у санаторії «Поляни», що у Підмосков’ї. Заклад підпорядковується управлінню справ президента РФ Володимира Путіна. Туди особисто до дітей навідувалась Марія Львова-Бєлова.

Журналісти проєктів «Ти як?» та «Схеми» (Радіо Свобода) у фільмі-розслідуванні показали шлях, яким вивезли дітей зі списку, який особисто затвердив ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

У Росії українських дітям почали підшуковувати нові російські родини. І більшість таки потрапила під опіку. Спершу Олександр перебував у сімейному центрі в Єгор’євську, що за сто кілометрів від Москви, далі навчався у місцевому технікумі на слюсаря і жив у гуртожитку. Хлопець не потрапив в російську сім’ю, бо йому виповнилося 18 років.

Коли вже стало неможливо терпіти, він просто втік

«Так сталося, що майже всім дітям видавали громадянство РФ наприкінці 2022 року. На той час Олександр вже був повнолітнім, йому було складно не отримувати це громадянство. Коли вже стало неможливо терпіти, він просто втік. Станом на сьогодні він – в Україні, це найголовніше», – каже захисниця.

«Хлопці дуже раді, що разом»

2 січня на українсько-білоруському кордоні Олександра зустрічали його друзі зі «списку 31» – Богдан та Роман. До повернення хлопця долучилося й Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, каже Бобровська. «Хлопці дуже раді, що разом. Вони дуже дружні, підтримують один одного. Я думаю, що ті, які повернуться, вони змінять країну на краще», – переконана адвокатка.

Нині Олександр – у Києві. Тут він планує жити і навчатися. А ще хлопець сподівається, що його тато живий і вони зможуть побачитися, розповідає його представниця:

Казали, що коли він приїде, тут будуть допити

«Він (Олександр – ред.) дуже вражений, що Київ стоїть, бо Росія розповідає, що міста немає, що тут бідність, немає доріг, світла, води. Йому казали, що коли він приїде, тут будуть допити, що він ледь не в камеру потрапить. Тепер вони розуміють, що таке інформаційна війна і що не потрібно слухати те, що каже ворог».

За даними порталу «Діти війни», до РФ незаконно вивезли понад 19 тисяч українських неповнолітніх, але ця цифра може бути значно більшою, твердить президент.

У березні МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнних злочинах – незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Москва ці звинувачення відкидає.