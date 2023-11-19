«Слава Україні!» – перші слова депортованого з Маріуполя до РФ Богдана Єрмохіна на українській землі

Щоб забрати хлопця, у Мінськ за ним вирушила офіційна опікунка і сестра. Потому – повернення Богдана Єрмохіна відбувалося через білорусько-український кордон. Знімальній групі «Ти як?» вдалося записати перші слова Богдана, щойно він перетнув кордон.

Хлопець з дитинства – круглий сирота. Його вивезли до РФ разом із 30-ма іншими дітьми. Там його передали в прийомну російську сім'ю і зробили йому паспорт РФ. Утім, протягом перебування в Росії, українець постійно публічно заявляв про бажання повернутися в Україну, висловлював свою патріотичну позицію і навіть намагався покинути РФ. Під час однієї з таких спроб його затримали і повернули до російської сім'ї. Після тривалих перемовин з представниками країни-агресорки Богдан Єрмохін усе ж потрапив додому.

За інформацією української влади, від початку агресії проти України Росія депортувала 20 тисяч українських дітей, але реальна цифра «набагато більша», стверджує президент Володимир Зеленський.

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