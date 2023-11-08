Фактчек: дзвонимо Львовій-Бєловій і питаємо про українських дітей у Росії та ордер МКС

Проєкту «Ти як?» ( Радіо Свобода) вдалося зв’язатися телефоном із уповноваженою президента РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, якій разом з президентом Росії Володимиром Путіним Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт за підозрою в депортації українських дітей. Журналісти зв’язалися із російською посадовицею у резонансній справі депортованого українського підлітка Богдана Єрмохіна, якого, за інформацією його української адвокатки, РФ відмовляється повертати в Україну і планує відправити в російську армію. Львова-Бєлова запевнила, що хлопця повернуть додому вже наступного тижня і відповіла на низку інших питань журналістів, зокрема і щодо ордера МКС.

З огляду на те, що Льова-Бєлова підозрюється міжнародною правовою інституцією у воєнному злочині проти громадян України і враховуючи той факт, що низка демократичних країн визнала російських посадовців такими, що поширюють пропаганду, редакція публікує розмову повністю, провівши фактчекінг озвучених заяв.

З огляду на суспільний інтерес, ми оприлюднюємо це інтерв’ю, у якому російська посадовиця розповіла, а також – промовчала про таке:

Коли і за яких обставин депортованого з Маріуполя українського підлітка повернуть в Україну?

Чи отримувала представниця президента РФ офіційні документи від МКС?

Скільки українських дітей вивезла Росія з окупованих територій України?

Скільки депортованих перебуває в сиротинцях РФ?

Скільки дітей усиновили чи віддали під опіку в російські сім’ї? І чому для Львової-Бєлової було важливо озвучити цю відмінність в термінології?

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Телефонуємо вам з щодо Богдана Єрмохіна. Хочемо зрозуміти ситуацію, чому дитину не відпускають в Україну?

Марія Львова-Бєлова: Чому не відпускають? Відпускають.



Фактчек: депортований до Росії 17-річний підліток, як депортований до Росії 17-річний підліток, як твердить його українська адвокатка, вже декілька разів намагався утекти з РФ, але безуспішно. За словами його захисниці, виїхати з Росії хлопець офіційно не може – на це немає згоди російських посадовців. Днями адвокатка повідомила, що Богдан отримав повістку, щоб з’явитися у військкомат Московської області. На її думку, хлопця можуть мобілізувати і відправити на війну проти України – щойно йому виповниться 18 років. А день народження Богдана незабаром.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Тобто вже є рішення відпустити його в Україну?

Марія Львова-Бєлова: Що значить «відпустити»? Його ніхто не утримував.

Фактчек: У Мінреінтеграції України У Мінреінтеграції України заявляють , що з вимогою повернути Богдана в Україну було направлено вже чотири офіційні листи. «Прошу міжнародних лідерів допомогти у поверненні нашого хлопця, якого незабаром змусять воювати проти своєї ж країни», – твердить віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Ви ж самі повідомляли про те, що його затримали на кордоні Росії і Білорусі.



Фактчек: вивезеного із окупованого Маріуполя до Росії підлітка затримали на кордоні з Білоруссю під час спроби повернутися в Україну. Таке повідомлення з’явилося у російських ЗМІ 4 квітня. Історія Богдана Єрмохіна стала відомою після пресконференції російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вона повідомила, що силові структури РФ затримали 17-річного хлопця на кордоні з Білоруссю, коли він намагався повернутися в Україну.

Марія Львова-Бєлова: Так. Після цього була зустріч з Богданом, де ми сказали, що ми готові його передати. Але за всіма правилами – з документами, з усім. Тому що хлопчик – неповнолітній, перетинав з незрозумілими людьми кордон.

...насильно це зробити я ніяк не могла

І, звісно що, як відповідальна посадова особа я не могла цього дозволити. Після цього Богдан сказав, що він не хоче нікуди їхати, написав розписку про те, що він хоче залишитися в Росії. Це все задокументовано. Звісно що насильно це зробити я ніяк не могла.

Після цього розпочалася хвиля, що нібито він знову збирається їхати. І, загалом, останні новини такі, що ми зв’язалися з його сестрою, яка повинна приїхати його забрати. Зараз оформлюються документи. Тому що хлопчик – неповнолітній. Ви ж самі прекрасно розумієте, що за всіма правилами вона повинна бути його опікуном. Оскільки Богдан зараз дуже активно хоче повернутися до своєї рідної сестри. Ми, звісно, це все підтримуємо. І всіляко цьому сприяємо.

Богдан поїде додому

На сьогодні досягнуто домовленостей зі спрощеного порядку документів з Московською областю. І я дуже сподіваюся, що наступного тижня ця зустріч відбудеться і Богдан поїде додому.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): А чи могли б ви прокоментувати ситуацію із повісткою? Він скоро стане повнолітнім, і наявна інформація про те, що Богдан…

Марія Львова-Бєлова: Це лише його інформація про те, що його посадять у в’язницю і про те, що буде повістка в армію. По-перше, він є студентом коледжу, це дає відстрочку від армії, і ніяка повістка в армію в принципі, за російським законодавством, йому прийти не може.



Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Тобто ви цю інформацію не підтверджуєте?

Марія Львова-Бєлова: Звісно, ні. Як може прийти повістка в армію до повноліття?

Ви самі себе чуєте, ні? Поки йому немає 18-ти років, ніяка повістка… у нас діти в армію не призиваються. Жодна повістка прийти не може.

Другий момент: він вчиться в коледжі очно, це дає йому відстрочку від армії, ніякої армії до 18 років у нього точно не буде.



Фактчек: Богдану Єрмохіну виповнюється 18 років 19 листопада 2023 року. Слід зауважити, що російські ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що повістки в Росії Богдану Єрмохіну виповнюється 18 років 19 листопада 2023 року. Слід зауважити, що російські ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що повістки в Росії надходять людям з інвалідністю , зокрема, такий документ отримав незрячий, повістку отримував також 12-річний школяр, її надсилали навіть на адресу померлої дитини.



Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): А ви могли би зорієнтувати нас щодо термінів, коли збираєтеся повертати Богдана в Україну, опікуну, його сестрі?

Марія Львова-Бєлова: Ми з сестрою розмовляли буквально вчора. Тепер усе залежить від неї, коли вона зможе приїхати в Москву, але дуже сподіваємося, що це буде наступного тижня.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Маріє, чи надходили вам якісь офіційні повідомлення з Міжнародного кримінального суду в Гаазі?

Я не розумію, на чому базується обвинувачення

Марія Львова-Бєлова: Ні. У мене немає жодного офіційного документа. Я не розумію, на чому базується обвинувачення. Жодного ні запиту, ніякого документа до мене не надходило. Я знаю про цей ордер із засобів масової інформації. І для мене це дещо дивно, тому що якщо це серйозна організація, то, як мінімум, мали би мене про це сповістити і, як мінімум, запитувати якісь документи чи ще щось. Попри те, що Росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Фактчек: Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини, експертка, яка опікується проблематикою депортованих дітей, у коментарі Радіо Свобода пояснила, що для повідомлення про ордер на арешт достатньо самої офіційної публікації: «Навіть наші прокурори не мають цього рішення Палати. Його нададуть на етапі, коли Львова-Бєлова буде приведена до Суду в Гаазі. Сповіщення відбулося шляхом публікації на офіційному сайті МКС та сповіщення підозрюваних заявою Прокурора і Президента суду. На етапі розслідування цього достатньо».

Президент Міжнародного кримінального суду Пйотр Гофманський заявляв у березні 2023 року, що, хоча судді МКС видали ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової, міжнародне співтовариство має забезпечити їхнє виконання, адже суд не має власної поліції для цього. Римський статут МКС ратифікували 123 держави.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Сестра Богдана надала вам, за словами адвоката сім’ї, всі документи для повернення хлопця. Що ще ви потребуєте від них?

Марія Львова-Бєлова: «Нам» – це кому?

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Вашій стороні, російській владі.

Марія Львова-Бєлова: Ви зараз розмовляєте з офіційним представником президента. У мене особисто ніяких документів немає. Ви ж мені ставите питання. Ось. У мене документів ніяких немає.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Я вам ставлю питання як поінформованій особі.

Пакет документів, який ми відпрацьовуємо з українською стороною, давним-давно всім відомий

Марія Львова-Бєлова: Якщо ми зараз з вами обговорюємо… Ми опікуємося возз’єднанням дітей за дорученням президента. Головне завдання, що якщо є родичі чи законні представники, ми робимо все для того, аби в нас сім’ї возз’єднувалися.

Тому в нас є офіційний алгоритм, у нас є пакет документів, який вимагається, ми допомагаємо з гуманітарними коридорами, ми повністю забезпечуємо усім необхідним тут, на території Російської Федерації.

І готуємо пакет документів зі свого боку. Сестра Богдана є громадянкою України. І, відповідно, той пакет документів, який ми відпрацьовуємо з українською стороною, давним-давно всім відомий.

Тому це – тривалий процес. І якраз, коли Богдан приїздив до нас на зустріч, ми обговорювали, що: «Богдане, якщо ти зараз скажеш, що хочеш повертатися, ми починаємо пропрацювання пакета документів». Він сказав: «Ні, я хочу залишитися. І водночас написав власною рукою заяву про те, що він хоче залишитися».

Фактчек: За словами адвокатки Богдана Єрмохіна, вказану заяву підліток написав під примусом, після чого – українській стороні надіслав заяву-спростування.

Ми з Богданом, насправді, близькі, вони були друзями з моїм прийомним сином Філіпом

Ми з Богданом, насправді, близькі, вони були друзями з моїм прийомним сином Філіпом. І в нього є мій телефон, у нас ніколи не було проблем з тим, щоби вийти на зв’язок і поспілкуватися і якось по-людськи взагалі це все обговорити. І мені дещо дивно, що зараз з цього робиться якась неймовірна інформаційна кампанія, яка нічого за собою не має.

Фактчек: За інформацією редакції проєкту «Ти як?», підлітки справді раніше дружили. Щодо того, як складаються стосунки в них зараз – невідомо. Також достеменно невідомо, чи депортованого Пилипа Головню, якого взяла до себе в сім’ю сама російська омбудсменка, влаштовує перебування на території Російської Федерації.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Річ у тім, що Богдан публічно заявляє зовсім інше. Він заявляє про те, що він – українець і хоче повертатися додому.

Марія Львова-Бєлова: Ну, це чудово. Він і повернеться додому. Я ж вам зараз про це говорю.

Фактчек: «Такий біль, що в світі відбувається. Просто хочеться додому. Просто знати, що завтра все в моєму житті буде як раніше, але такого не буде. (...) І тільки спробуйте мене не відпустити! Ми тримаємося до останнього», – це один із дописів у соцмережах, який днями опублікував Богдан Єрмохін.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Тобто всі документи, які необхідні для його повернення, надані?

Марія Львова-Бєлова: Ні, документи не надані, ми зараз домовляємося з опікою Московської області про пришвидшений порядок, який дозволить нам оперативно передати Богдана. Але це буде не той порядок, який в нас розроблений, власне, з українською стороною під час возз’єднання дітей. Тому, насправді, ми йдемо на всі поступки, які тільки необхідні для того, щоби Богдан зміг возз’єднатися зі своєю сестрою. Як сестра вчора пояснила, чому була така затримка, чому так довго цього не відбувалося, тому що в неї був процес розлучення, і опіка українська, як я розумію, гальмувала процес оформлення документів.

Фактчек: За інформацією української адвокатки Богдана Єрмохіна, український суд визнав опікунство за сестрою хлопця, утім, російська сторона відмовляється визнавати ці документи.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Скільки дітей українських зараз перебуває на території Російської Федерації?

Марія Львова-Бєлова: Що конкретно ви маєте на увазі?

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Статусних, без опіки.

Діти в нас є, це близько 20-ти випадків, які ми пропрацьовуємо

Марія Львова-Бєлова: У нас немає таких дітей. У нас є зараз діти, які перебувають тут, наприклад, з бабцями, з тітками чи, наприклад, з татом, з мамою – з кимось одним із батьків. І ми допомагаємо у возз’єднанні з іншої сторони, з родичами. Такі діти в нас є, це близько 20-ти випадків, які ми пропрацьовуємо. Але насправді в нас зараз є канал, де ми взаємодіємо з українською стороною, у нас немає жодних проблем із возз’єднанням. Тобто ми оперативно, наскільки це можливо, оформлюємо документи, допомагаємо, як я вже казала, підключили зараз Катар, як третю сторону, яка фіксує, що все відбувається законно, ніякого порушення прав дітей тут немає. І що ті моменти, які пов’язані з сімейними спорами, підкреслю, у нас немає дітей, котрих розлучили і тут вони лишилися без опіки і без близьких родичів. Таких дітей в нас немає.

У нас немає дітей, котрих розлучили і тут вони лишилися без опіки

Наприклад, у нас була ситуація в Волгоградській області, де троє дітей в нас потрапили в притулок, мама – зникла безвісти. І це були діти з українським громадянством. Після цього ми знайшли тітку в Україні, і зараз допомагаємо цим дітям повернутися. Буквально вчора в нас МВС знайшло маму. Мама соціально неблагополучна, була в запої, схоже. Але ситуація така, що зараз у нас є мама вже. І зараз цей процес ми призупинили, тому що мама знайшлася.

Фактчек: Радіо Свобода неодноразово публікувала історії про те, як складно, а подекуди – й неможливо, родичам депортованих дітей забрати їх з Російської Федерації. Одна з таких публікацій була Радіо Свобода неодноразово публікувала історії про те, як складно, а подекуди – й неможливо, родичам депортованих дітей забрати їх з Російської Федерації. Одна з таких публікацій була оприлюднена нещодавно. У ній розповідається, як бабусі дитини з інвалідністю відмовлялися віддавати онука, попри те, що вона надала тест ДНК. З її слів, умовою повернення ставилося прийняття російського громадянства. Щоб повернути дитину жінка місяці провела в окупації і на території РФ.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Я поставлю питання таким чином. Скільки дітей перемістили з території України на територію Російської Федерації?

Жодних даних про переміщених дітей без батьків в нас немає

Марія Львова-Бєлова: У нас є загальні дані про приїзд дітей, батьків на територію Російської Федерації. Жодних даних про переміщених дітей без батьків в нас немає. І ніколи не було.

Фактчек: Ця теза є неправдивою. Проєкту «Ти як?» відомо про Ця теза є неправдивою. Проєкту «Ти як?» відомо про низку фактів , коли неповнолітніх українців пересували без батьків.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): І скільки таких дітей?

Марія Львова-Бєлова: У нас є загальна статистика, вона є на всіх сайтах. І, насправді, ми не домовлялися з вами про інтерв’ю, ви попросили в мене коментар. Коментар щодо Богдана я вам дала.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): А скількох дітей всиновили російські сім’ї?

Марія Львова-Бєлова: Жодної дитини.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Як «жодної»? А Єрмохін, до прикладу?

У нас усиновлення жодного немає

Марія Львова-Бєлова: У нас усиновлення жодного немає. У нас є опіка і піклування (опека и попечительство – ред.). Це – різні форми. Вони принципово відрізняються одна від одної.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Гаразд. Під опікою російських сімей скільки українських дітей?

Марія Львова-Бєлова: А ви розумієте відмінності між опікою і усиновленням?

Усиновлення – це коли дитина стає твоєю кровною. Ти можеш змінити йому прізвище, місце проживання, це коли дитина для тебе прямо кровна, ніби народжений. Опіка і піклування – це коли тобі держава доручає догляд і виховання цієї дитини.

Але в разі віднайдення родичів, людей, які є близькими для неї, цей процес дозволяє оперативно передавати цю дитину у свою кровну сім’ю. Тож під опікою і піклуванням у нас 380 дітей в 15-ти регіонах Росії.

Під опікою і піклуванням у нас 380 дітей в 15-ти регіонах Росії

Фактчек: Відповідно до

Пріоритетнішим варіантом вважається всиновлення дитини, яка опинилася в Росії без опіки рідних. Таким дітям можуть змінювати імена, прізвища, а також дати і місця народження дитини – це значно ускладнює їхній пошук для повернення додому. В ОБСЄ зазначають, що у деяких регіонах прийомним батькам виплачують 300 тисяч рублів одноразової допомоги. Важливо зауважити також, що в травні 22-го року Москва спростила отримання українцями російського громадянства, бажання дітей, як твердять в ОБСЄ, під час цього процесу не завжди враховується. Редакція не володіє інформацією про те, з яких причин Львова-Бєлова заявила, що українських дітей не всиновлюють. Відповідно до звіту ОБСЄ, інформація щодо усиновлення є неправдивою. Джерела організації в Росії зазначають, що самі росіяни «активно зацікавлені» у влаштуванні дітей з України у сім’ї. За даними організації, російські сім’ї, які хочуть взяти під опіку дитину з України, мають проходити спеціальні патріотичні курси. Для них також існують «фінансові стимули» коштом місцевих і регіональних бюджетів.Пріоритетнішим варіантом вважається всиновлення дитини, яка опинилася в Росії без опіки рідних. Таким дітям можуть змінювати імена, прізвища, а також дати і місця народження дитини – це значно ускладнює їхній пошук для повернення додому. В ОБСЄ зазначають, що у деяких регіонах прийомним батькам виплачують 300 тисяч рублів одноразової допомоги. Важливо зауважити також, що в травні 22-го року Москва спростила отримання українцями російського громадянства, бажання дітей, як твердять в ОБСЄ, під час цього процесу не завжди враховується. Редакція не володіє інформацією про те, з яких причин Львова-Бєлова заявила, що українських дітей не всиновлюють.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): А яка вікова категорія?

Ми діяли в межах міжнародної конвенції про права дитини

Марія Львова-Бєлова: Слухайте, ну, по-перше, це було два роки тому… процес… До 18 років. Це категорії, це діти, які були в «Донецькій народній республіці», в «Луганській народній республіці», у дитячих будинках тривалий час. Навіть той же Богдан, який зараз буде возз’єднуватися зі своєю сестрою, був у статусі залишеного без піклування батьків. І навчався в коледжі в Маріуполі, був залишений директором цього коледжу, який був його опікуном, по-суті, покинутим напризволяще. І, звісно, що навіть за міжнародним правом, конвенція про права дитини говорить про те, що сімейне оточення в пріоритеті над соціальним закладом, тобто – дитячим будинком. Тому ми діяли в межах міжнародної конвенції про права дитини.

Фактчек: Нагадаємо, що Україна не визнає угруповань «ДНР » і «ЛНР», які РФ незаконно включила до свого складу.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): А в дитячих будинках є діти зараз?

Марія Львова-Бєлова: У дитячих будинках Росії? Звісно є.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Українські діти.

Марія Львова-Бєлова: У нас немає українських дітей. Є російські. З російським громадянством.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Ви «російськими» називаєте тих дітей, яких вивезли з території України, я правильно розумію?

Марія Львова-Бєлова: Я ще раз вам кажу: я не збираюся вам давати повне інтерв’ю. Я і так пішла вам на поступки – дала вам детальний коментар з приводу Богдана.

Проєкт «Ти як?» ( Радіо Свобода): Отже, ми зафіксували інформацію, що очікується наступного тижня повернення Богдана?

Марія Львова-Бєлова: Так.

17 березня 2023 року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні – російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

«Путін, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії. Злочини, ймовірно, були скоєні на окупованій території України щонайменше з 24 лютого 2022 року. Існують розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини – за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими, за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими.. Марія Львова-Бєлова, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переселення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії», – повідомила пресслужба МКС.