Адвокатеса депортованого підлітка каже, що РФ не віддає його і хоче відправити в армію. Львова-Бєлова заперечує

«Такий біль, що в світі відбувається. Просто хочеться додому. Просто знати, що завтра все в моєму житті буде як раніше, але такого не буде. Коли летить снаряд, у відповідь летить моя ненависть до ворога. І з кожною сльозою українців вона посилюється. І тільки спробуйте мене не відпустити! Ми тримаємося до останнього», – це один із дописів у соцмережах, який днями опублікував Богдан Єрмохін.

Депортований в Росію 17-річний підліток, як твердить його українська адвокатеса, вже декілька разів намагався втекти з РФ, але спроби були безуспішними. За словами його захисниці, виїхати з Росії хлопець офіційно не може – на це немає згоди російських посадовців. Днями вона повідомила, що Богдан отримав повістку, щоб з’явитися у військкомат Московської області. На думку його адвокатки, хлопця можуть мобілізувати і відправити на війну проти України – щойно йому виповниться 18. А ця дата незабаром.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?» поспілкувалися із захисницею депортованого хлопця Катериною Бобровською. Також нам вдалося зв'язатися з російською омбудсменкою Марією Львовою-Бєловою, де вона запевнила, що хлопця незабаром віддадуть сестрі. Публікуємо нові важливі деталі цієї історії.

Декілька спроб втечі з РФ

Богдану Єрмохіну – 17. Хлопець родом з Маріуполя. Ще змалку, у вісім років, він втратив батьків. Жила дитина у прийомній родині, а також – у будинку сімейного типу. З 2021-го він був під опікою держави, коли вступив у Маріупольське вище металургійне професійне училище. Саме там підліток і зустрів повномасштабне вторгнення. Свідчення людей, які знають хлопця, Радіо Свобода публікувало раніше. Зокрема, проєкт «Ти як?», опираючись на слова оточення Богдана, писав, що хлопець не хоче бути в Росії і прагне повернутися додому.

Російські військові вивезли хлопця спершу в Донецьк – у складі групи з 31 української дитини. А звідти неповнолітніх депортували до санаторію «Поляни» у Підмосков'ї, підвідомчому адміністрації президента РФ. Яким маршрутом вивозили українських дітей, хто був до цього причетний – журналісти проєктів Радіо Свобода «Ти як?» і «Схеми» показали у фільмі-розслідуванні «Список 31».

Історія Богдана Єрмохіна стала публічною після пресконференції російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, якій разом із Путіним Міжнародний кримінальний суд у Гаазі виписав ордер на арешт за підозрою в депортації українських дітей. Цьогоріч у квітні вона повідомила, що російські силові структури затримали 17-річного Богдана на кордоні з Білоруссю, коли той намагався повернутися в Україну. Журналістам Радіо Свобода вдалося встановити, що це було 23 березня. Як стверджують самі ж російські структури, він зник у місті Руза.

Саме там Богдан після депортації жив у прийомній родині Ірини Рудницької. Ірина – лікарка, яка була на фронті під час російсько-чеченської війни. Опікунство над Богданом Рудницька отримала наприкінці липня 2022 року за рішенням російського суду, каже захисниця хлопця Катерина Бобровська. На той момент український підліток уже мав російський паспорт, фото якого опублікував в одній зі своїх соцмереж.

Попри це, у Богдана є офіційний опікун в Україні. Це – його двоюрідна сестра Валерія. Опіку над хлопцем вона отримала за рішенням українського суду. А уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що хлопець досі є громадянином України.

За словами Бобровської, це був не єдиний випадок, коли Богдан намагався втекти з РФ. Але всі спроби були безуспішними. Сестра Богдана, як і він сам, зверталися до Дмитра Лубінця по допомогу щодо повернення хлопця в Україну, твердить адвокатеса:

Росія не надавала змоги і показувала всіма своїми діями, що повернутися в Україну офіційно ти не зможеш

«Ще у квітні-травні (2023 року – ред.) від самого Богдана Єрмохіна надійшов лист на електронну адресу нашого омбудсмена з проханням допомогти повернутися в Україну. Наш омбудсмен написав офіційне звернення до Тетяни Москалькової (російська омбудсменка – ред.). І цей крик допомоги був також проігнорований. Це якраз про те, чому хлопчик тікав і хотів повернутися неофіційно. Росія просто всі моменти ігнорувала, не надавала змоги і показувала всіма своїми діями, що повернутися в Україну офіційно ти не зможеш».

Радіо Свобода намагалося отримати коментар українського омбудсмена, але Дмитро Лубінець не відповів на звернення журналістів.

«Ми тебе покладемо в психіатричну лікарню»

Адвокатеса підлітка розповіла, що пізніше цьогоріч, 28 серпня, Богдан мав зустріч із російською уповноваженою з прав дитини Марією Львовою-Бєловою. За словами Бобровської, посадовиця примусила його написати заяву, що він не бажає повертатися на територію України до моменту його повноліття. Про що Богдан повідомив своїй захисниці. 18 років хлопцю буде вже зовсім скоро – 19 листопада.

Він написав мені заяву-спростування. Дуже хвилюється і переймається, що його покладують до психіатричної лікарні

«Саме в цей день він написав мені заяву-спростування. Він дуже хвилюється і переймається, що його покладують до психіатричної лікарні. У Марії Львової-Бєлової були журналісти, яким вона показує цей аркуш паперу. Я розумію, для чого вона це робить. В Російській Федерації є такі страшилки, наприклад, «Ти приїдеш в Україну, тебе розберуть на органи», «Ти приїдеш в Україну – тебе б'ють», «Якщо ти будеш намагатися втекти, ми також тебе покладемо в психіатричну лікарню». І навіть хлопці, які зі «списку 31» повідомляли інформацію, що вони, власне, бачили, як з дитячої установи дитину везли у психіатричну лікарню не тому, що вона потребує лікування, а саме тому, що вона якось не слухалася, щось робила не так, як хоче бачити Російська Федерація», – зазначає захисниця.

За словами Бобровської, Богдан тривалий час перебуває в Росії під тиском. Також, запевняє, хлопцю передали інформацію від Марії Львової-Бєлової, що він не повернеться в Україну. Більше деталей наразі захисниця Єрмохіна не розголошує.

«Вони просто не хочуть дитину відпускати»

24 жовтня Богдан Єрмохін разом із так званою прийомною російською мамою зустрічався з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Через відеозв'язок вони зателефонували до сестри хлопця – Валерії. Про що жінка повідомила адвокатесі Бобровській.

Катерина Бобровська каже: «Там було дуже багато преси, вони попередили, що це все записують. Дитину запитали: «Чи згоден ти поїхати під опіку до своєї сестри в Україну?» Богдан ствердно відповів: «Так». Москалькова, коли почула «так», то сказала: «В такому випадку повинні тебе відпустити, передати під опіку, я зроблю все, щоб це було якнайшвидше».

Вони просто не хочуть дитину відпускати

Сестра з адвокатесою надали російським посадовцям документи, що Валерія і Богдан є кровними родичами, що жінка є його офіційним опікуном в Україні. Усі документи, за словами Бобровської, нотаріально засвідчені, апостильовані і навіть перекладені російською. Утім, за словами Бобровської, посадовці РФ раптово зникли зі зв’язку на певний час, а коли з’явилися, повідомили тривожну новину сестрі хлопця: «З нею сконтактували представники з апарату Москалькової. Вони дуже-дуже хочуть повернути Богдана, але в них немає змоги, оскільки Богдана було передано під опіку за рішенням суду РФ. І, на жаль, наше рішення суду (українського суду – ред.) про опіку в Російській Федерації нелегітимне. Вони просто не хочуть дитину відпускати».

Повістки у військкомат

Нещодавно 17-річний Богдан отримав повістку із вимогою з’явитися до військкомату Московської області. Туди депортований хлопець має прибути 19 грудня. Через місяць від дня його повноліття. На думку захисниці Богдана, його можуть мобілізувати в російську армію.

Хлопця визнано придатним до військової служби

«Була і перша повістка, це було проходження медичної комісії, як в Україні називається «приписне», то в Росії воно десь так само називається. І хлопця визнано придатним до військової служби. Зараз те, що я побачила, я розумію, що це буде призов до служби і проти України відправлять на війну так само. Він за це також дуже переживає і хвилюється. І сам цей факт, який відбуваєтсья з Богданом Єрмохіним, це є підтвердження ще одного злочину – це безпідставне затримання Росією репатріації українських дітей. Це злочин, який Росія знову може побачити на міжнародній арені», – каже Бобровська.

За словами захисниці, інформацію щодо безпідставного затримання і небажання повернути хлопця додому уже передали до Міжнародного кримінального суду. Адвокатеса також зверталася по допомогу до московської філії Червоного Хреста, але там, каже, її листи проігнорували.

Львова-Бєлова: «Богдан поїде додому»

Водночас уповноважена президента з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова в коментарі Радіо Свобода заперечила інформацію про те, що Богдан отримав повістку в армію. «Як вона могла прийти, якщо йому немає 18 років, про що ви говорите? Яка повістка?» – заявила вона.

Також російська посадовиця сказала, що РФ має намір віддати підлітка сестрі Богдана найближчим часом: «Останні новини такі, що ми зв'язалися з його сестрою, яка повинна приїхати його забрати. Зараз оформлюються документи. Тому що хлопчик неповнолітній, ви ж самі прекрасно розумієте, за всіма правилами, вона має бути його опікуном».

Російська омбудсменка також підтвердила, що український підліток бажає повернутися додому і навіть запевнила, що Москва сприятиме цьому:

«Оскільки Богдан дуже активно зараз хоче повернутися до своєї рідної сестри, ми, звісно, це все підтримуємо і всіляко цьому сприяємо. На сьогодні досягнуто домовленості зі спрощеного порядку документів з Московською областю. І я дуже сподіваюся, що наступного тижня ця зустріч відбудеться і Богдан поїде додому».

Інтерв’ю з уповноваженою президента з прав дитини в РФ Марією Львовою-Бєловою повністю читайте на сайті Радіо Свобода сьогодні дещо пізніше.

«Вся країна зі мною»

Радіо Свобода не вдалося поспілкуватися з Богданом Єрмохіним, однак численні його дописи у соцмережах, які журналісти оприлюднили раніше, а також ті, які хлопець публікує зараз, свідчать, що він вперто прагне повернутися на Батьківщину.

Попри всі ризики перебування на території країни-агресорки, 7 листопада Богдан опублікував фото, на якому майоріє український стяг.

І написав: «Навіть якщо я не стану відомим, я стану легендою, який півтора року стояв проти всіх, а тепер зі всіма проти одних. Запам’ятайте це. За чорною смугою – завжди біла. Вся країна зі мною. А з вами тільки брехня. Я гордо можу сказати, що я – українець».