«Діти Донбасу»: хакери дізналися нові деталі викрадення маріупольських дітей

Українські хакери KibOrg отримали доступ до бази даних «Діти Донбасу», створеної сім років тому для усиновлення українських дітей з тимчасово окупованих територій. У ній є списки хлопців і дівчат, яких уже усиновили чи планують віддати у нові сім’ї, перелік опікунів, піклувальників та потенційних кандидатів, які хочуть стати батьками. А також інформація про хлопців і дівчат, яких незаконно вивезли за межі тимчасово окупованої території.

Хакери KibOrg також отримали доступ до листувань ставлеників окупаційних сил та встановили раніше невідомі імена причетних до вивезення українських дітей з Маріуполя.

Анкета на кожну дитину

За даними хакерів, на кожну українську дитину представники окупаційних закладів складають анкету з даними про місце її перебування, номер, серію свідоцтва про народження, зріст, колір очей, волосся і навіть – особливості характеру, захворювання та фотографії. Також туди вносять інформацію про родичів.

Доступ до ресурсу «Діти Донбасу» мають лише окремі спеціалісти, яких призначає очільниця «Державної служби у справах сім’ї та дітей» так званої «ДНР» Світлана Майборода.

Про Майбороду вже розповідали журналісти проєктів Радіо Свобода «Ти як?» і «Схеми» у своєму фільмі-розслідуванні «Список 31» про депортацію 31 дитини до Росії.

Зокрема, у фільмі журналісти Радіо Свобода згадують про те, що Світлана Майборода зверталася до Валерія Онацького з проханням надати їй копії документів дітей, які збереглися у Маріупольській міській раді.

Онацький – депутат міськради від нині забороненої партії «ОПЗЖ», а під час повномасштабного вторгнення очолив відділ у справах сім’ї та дітей в окупаційній адміністрації Маріуполя. Журналісти встановили, що Онацький допомагав окупантам збирати інформацію про щонайменше 13 дітей зі «списку 31».

Також до Валерія Онацького зверталася, до прикладу, начальниця відділу опіки та піклування Хабаровська Тетяна Павленко. У листі, який отримали KibOrg, вона просила оригінали документів дитини, яку вивезли з Маріуполя у Хабаровськ. Російський суд визнав цю дитину без батьківського піклування і їй призначили опікунів з РФ. Про рідних батьків інформація у документах відсутня.

Однак, відомі випадки, коли хлопці та дівчата мали законних батьків, опікунів, але російські ставленики все одно вносили їх у списки дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Так сталося із трьома дітьми Євгена Межевого – історію багатодітного батька розповідало Радіо Свобода. Окупанти розлучили Євгена з сином і доньками на блокпості біля Маріуполя. Батька відправили в Оленівську колонію, а дітей вивезли у табір в Підмосков’я і намагалися передати їх у російську сім’ю. Вийшовши з колонії, Євгену Межевому все ж вдалося повернути своїх дітей. Частину дітей зі «списку 31» в Росії влаштували до нових родин. Серед них Богдан Єрмохін та Пилип Головня. Останнього всиновила Марія Львова-Бєлова – уповноважена РФ з прав дітей.

Українські діти в російській базі

Також на ресурсі «Діти Донбасу» є скани та фотографії документів зі списками дітей, яких вже внесли до загальноросійської бази даних. У березні 2023 року російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що окупована частина Донецької області першою з анексованих регіонів долучиться до державного федерального банку даних про дітей. Основною функцією банку є зберігання, обробка інформації про дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, а також дані про російські сім’ї, які хочуть взяти дітей на виховання.

Хакери знайшли щонайменше чотири списки українських дітей, яких викрали і вже поставили на облік. Загалом це 293 дитини – серед них і ті, кого вивезли до початку великої війни. Їх переміщували до Московської, Самарської, Ростовської, Курської, Кіровської та інших областей і Республіки Башкортостан.

Одним із закладів, куди примусово переміщували дітей, був пансіонат «Поляни». Про нього також згадується у фільмі «Список 31» Радіо Свобода — журналісти встановили, що саме там утримували 31 дитину, вивезену із Маріуполя. З Донецька до Ростова-на-Дону дітей везли автобусом, а потім літаком до Москви. Борт та санаторій підпорядковується Управлінню справ президента Володимира Путіна.

У листуваннях, отриманих KibOrg, російські посадовці просили своїх ставлеників на окупованих територіях України надати документи щодо частини дітей, які були депортовані без необхідних документів. Зокрема, листи надсилала заступниця директора Департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей РФ Анастасія Аккуратова.

Як встановили журналісти Радіо Свобода, Аккуратова брала участь в онлайн-засіданні так званого «Штабу з питання уніфікації законодавства РФ та ДНР у галузі опіки та опікунства». Співголовами була російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова і радниця голови угруповання «ДНР» Елеонора Федоренко.

Окупаційні сили також депортували до Росії дітей з українських шкіл-інтернатів і соціальних центрів. За інформацією KibOrg, їх вивезли у Брянську, Орловську, Тверську, Ростовську області, а також Москву.

Антиукраїнські наративи в Ізраїлі

Увагу хакерів привернув лист із темою «Ізраїль», який надсилали Костянтину Іващенку – депутату Маріупольської міськради від забороненої «ОПЗЖ» та екс-меру Маріуполя, призначеного окупаційною владою.

Адресатом був так званий «Ізраїльський антинацистський фронт», який просив надіслати фото загиблих дітей у період з 2021 по 2022 роки для акції «Алея Ангелів».

Як вдалося з’ясувати хакерам, організація займається просуванням антиукраїнських наративів в Ізраїлі. Її прихильники записують відео із запереченням російської агресії в Україні, влаштовують мітинги на підтримку так званої «спеціальної військової операції», закликають владу не надавати українським захисникам зброю.

Представники «Ізраїльського антинацистського фронту» відвідували окуповану Луганщину, щоб підтримати російських військових – привозили їм медичне обладнання, антидронову рушницю, тепловізори. Кошти на це начебто надавали небайдужі ізраїльтяни – хоча хакери припускають, що що цей рух може фінансуватися із російського бюджету.

Причетним до депортації українських дітей KibOrg називають наступника Іващенка Олега Моргуна, який співпрацює з окупантами з 2015 року і має тісні стосунки з очільником так званої «ДНР» Денисом Пушиліним та російською ФСБ. А також подають прізвища працівників п’яти районних відділів, які мали доступ до бази даних і долучилися до викрадення.

Депортація українських дітей стала причиною для видачі 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової та, власне, самого Володимира Путіна.

За даними порталу «Діти війни», українській владі вдалося повернути 386 дітей та ідентифікувати більше 19 тисяч примусово переміщених хлопців і дівчат. Хоча цифра депортованих дітей з тимчасово окупованих територій може бути значно більшою, зазначають правозахисники.