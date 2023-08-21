«Проект»: дружина голови МНС Росії, ймовірно, причетна до вивезення українських дітей

Видання «Проект» опублікувало розслідування про керівницю російського фонду «Архістратига Михайла» й голову опікунської ради «Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям» Олену Мільську. «Проект» стверджує, крім іншого, що вона причетна до вивезення українських дітей до Росії – звинувачення у їх насильницькому переміщенні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі раніше висунув проти президента Росії Володимира Путіна. Видання також називає її дружиною голови МНС Росії Олександра Куренкова і стверджує, що своєю кар’єрою вона зобов’язана знайомству з іншими високопоставленими особами.

Як зазначає «Проект», Мільська «виступає за традиційні сімейні цінності, цензуру в інтернеті, таврує ЛГБТ, західні цінності та світську освіту», одночасно отримуючи доходи в мільярди рублів, «записані на літніх батьків», є володаркою дорогої нерухомості, автомобілів, аксесуарів й одягу.

Мільська працювала у фонді «Святителя Василія Великого», пов’язаному з так званим православним олігархом Костянтином Малофеєвим. У 2019 році, як стверджує «Проект», вона вийшла заміж за нинішнього голову МНС Росії Олександра Куренкова, «шлюб з яким відкрив для неї великі матеріальні та політичні перспективи». Про одруження офіційно не повідомляли, проте видання публікує копію документа про шлюб і посилається на джерела, які підтверджують, що пара є подружжям.

«Проект» розповідає про дорогу нерухомість Мільської на Рублевському шосе (один із будинків видання оцінює в 600 мільйонів рублів) та її автомобілі, загальна вартість яких оцінюється в 80 мільйонів.

Як пише «Проект», Мільська брала участь в операціях з вивезення українських дітей з Херсонської області в окупований Крим та Краснодарський край Росії. Журналісти наголошують, що це вивезення було недобровільним.

«У жовтні 2022 року, перед здачею російськими військовими Херсона, волонтери центру Мільської разом із МНС Росії брали участь у вивезенні дітей із Херсонської області, переправляючи їх із Криму до Краснодарського краю. Про те, що вивезення дітей були насильницькими, розповідав журналістам директор Центру соціально-психологічної реабілітації у селі Степанівка (Херсонська область) Володимир Сагайдак: «Мені сказали, що якщо буде якийсь опір, приїдуть солдати, запакують нас разом із дітьми та відвезуть. Я не думаю, що ми можемо щось зробити проти автоматів. Тож подітися було нікуди. Мені сказали, що дітей вивезли до Генічеська — збрехали. Їх вивезли до Криму, Краснодарського краю, міста Анапи», – йдеться у статті.

Коментарів Мільської та Куренкова в тексті немає.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.