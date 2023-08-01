США: Росія має припинити депортацію українських дітей, а вивезених – повернути

Державний департамент США закликає Росію припинити депортацію українських дітей з окупованих територій, а вивезених – повернути додому. Про це, як передає «Укрінформ», 31 липня заявив речник зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.

«Одним із найжахливіших інцидентів, які ми бачили в цій війні, є депортація українських цивільних до Росії, включно з особами, яких насильно розлучили з їхніми родинами… Ми продовжуємо закликати Росію припинити ці жорстокі дії та повернути українських дітей», – сказав речник.

За його словами, депортація дітей була одним з ключових чинників під час визначення позиції уряду США щодо скоєння РФ злочинів проти людяності.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.