Байден говоритиме про війну в Україні з посланцем Ватикану – Білий дім

Президент США Джо Байден прийме представника Ватикану для обговорення «жорстокої війни» в Україні, повідомив Білий дім 17 липня.

Як інформує агенція France-Presse, кардинал Маттео Дзуппі відвідає Білий дім 18 липня «на прохання папи Франциска».

«Президент Байден і кардинал Дзуппі обговорять масові страждання, спричинені жорстокою війною Росії в Україні. Вони також обговорять зусилля Сполучених Штатів і Святого престолу щодо надання гуманітарної допомоги постраждалим, а також увагу Ватикану до репатріації українських дітей, насильно депортованих російськими чиновниками», – йдеться в повідомленні американської адміністрації.

Італійський кардинал відвідав наприкінці червня Москву, а перед тим – Київ. Ватикан охарактеризував його зусилля як пошук «гуманітарних ініціатив, які б відкрити дорогу до миру».

У неділю в інтерв’ю телекомпанії RAI, Дзуппі пояснив, що не працює над «мирним планом» чи «посередництвом» між Києвом та Москвою, а зосереджений на «гуманітарних аспектах».

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».