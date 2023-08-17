Центр нацспротиву: Росія вивезла ще 450 дітей з окупованих територій

Російські загарбники продовжують вивозити дітей з окупованих територій, повідомив Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій 17 серпня.

«Так, за останній період окупанти вивезли 50 старшокласників до Ярославля аби агітувати їх вступати до місцевого університету імені Дємідова», – заявив ЦНС.

Також, за даними Центру, російські війська продовжують практику вивезення дітей на «оздоровлення» до дитячих таборів.

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В тому числі йдеться про вивезення:

200 дітей з Довжанська до Анапи (Краснодарський край Росії)

200 дітей до Краснодарського краю: 150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з окупованої частини Запорізької області

«В таборах дітям влаштовують концерти «російських зірок», а також проводять «патріотичні навчання», де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України», – заявляє Центр.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити ці дані.

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За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.