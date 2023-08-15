Влада повідомила, в якому форматі навчатимуться діти на Донеччині

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що навчання з 1 вересня буде в дистанційному форматі. Про це він сказав в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

«Однозначно буде дистанційне навчання. Навіть з урахуванням підготовки укриттів в школах. Вже у вересні ми будемо інспектувати ті укриття, які за новими підходами й програмами підготовлені. Але безпекова складова однозначно не дозволить, щоб навіть в певних частинах і громадах відносно віддалених діти йшли на офлайн-форму навчання», – розповів він.

За його словами, більшість дітей виїхала з регіону, але все ж так в області перебувають до 40 тисяч учнів, які навчатимуться в онлайн-режимі у наступному навчальному році.

На частині Донецької області тривають бойові дії.