МОН про новий навчальний рік: буде три формати

Міністерство освіти і науки повідомило, що цього року навчальний процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному і змішаному.

До початку навчання всі обласні військові адмінінстрації мають визначити придатні форми навчання для своєї області, враховуючи безпекові обставини.

У МОН повідомили, що з лютого 2022 року було облаштовано приблизно 68% укриттів для шкіл, садочків, ВНЗ і профтехів. У садочках це 67% захисних споруд, у школах – 75%, а у профтехах і ВНЗ – 85%.

«У регіонах, де очне навчання організувати неможливо, ми шукаємо інші можливості. Для онлайн-освіти вчителі вже отримали майже 96 тисяч ноутбуків, а школярі – приблизно 36 тисяч девайсів. Нині працює 60 цифрових освітніх центрів, які обладнані всім необхідним для навчання та дозвілля. Діти можуть там проводити вільний час, навчатися або спілкуватися з однолітками. Ми очікуємо, що до кінця 2023 відкриється ще 100 таких центрів, учні отримають ще 40 тисяч гаджетів та 1600 Wi-Fi роутерів в укриття», – йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про запровадження нової форми навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

«Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень. Решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де наразі проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично», – написав Шмигаль у телеграмі.

Він додав, що близько мільйона дітей зараз перебувають за межами України.

Наприкінці липня Кабінет міністрів затвердив постанову про початок нового навчального року в Україні. Освітній процес стартує 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року, повідомила пресслужба уряду.