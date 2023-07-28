Уряд затвердив терміни нового навчального року в Україні

Кабінет міністрів затвердив постанову про початок нового навчального року в Україні. Освітній процес стартує 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року, повідомила пресслужба уряду.

«Організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення. Акт визначає тривалість навчального року, а також завдання обласним і Київській міській військовим адміністраціям щодо забезпечення його організованого початку спільно із засновниками закладів освіти залежно від безпекової ситуації», – додали у Міністерстві освіти і науки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що «найголовніше – це питання безпеки дітей і освітнього процесу», а «побудова комфортних і якісних укриттів – це питання номер один».

Попередній навчальний рік в Україні уряд визначав у рамках від 1 вересня 2022 до 30 червня 2023 року, при цьому місцева влада могла самостійно змінювати дати завершення навчання в своєму регіоні.