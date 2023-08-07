Навчання у школах Херсона через щоденні обстріли буде лише онлайн – МВА

У Херсоні наразі немає можливості запустити офлайн навчання у школах, зважаючи на близьке розташування російських військ і щоденні обстріли міста, повідомив в ефірі Радіо Свобода Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації.

«Для того, щоб запустити школи на території міста Херсона, щоб дітки змогли вчитися безпосередньо у школах, необхідно, щоб наші ЗСУ відбили ворога на більше кілометрів, ніж є на сьогодні. Адже ворог перебуває відразу за Дніпром. А це близько двох кілометрів. І будь-який мінометний, артилерійський снаряд може попасти у ту ж саму школу – наші діти можуть постраждати», – сказав він у коментарі програмі «Свобода Live».

За словами Мрочка, школи в місті готують до роботи «про всяк випадок».

«Ми все одно проводимо ряд ремонтних робіт, обладнуємо сховища та бомбосховища. У разі, якщо це буде можливо, ми, звичайно, готуємося для того, щоб запустити ці школи і навчати наших діток», – сказав він, додавши, що діти все ж продовжуватимуть навчання онлайн.

Відповідаючи на запитання про те, скільки людей зараз живе у Херсоні, голова МВА сказав: «Якщо ми говоримо безпосередньо за всю Херсонську територіальну громаду, це і старостат, і безпосередньо місто Херсон, то орієнтовна кількість до 80 тисяч мешканців».

За словами Мрочка, при тому, що від моменту деокупації міста, «не було ще такого дня, щоб ворог не здійснював обстріл Херсона», на сьогодні більше людей повертається, ніж евакуюється з Херсонської територіальної громади.

«Тому що люди хочуть жити у власному місті, хочуть його відбудовувати, хочуть жити у власному житлі», – сказав він.

Голова МВА додав, що на сьогодні примусової евакуації в Херсоні не передбачено, хоча влада розробила «плани у разі необхідності проведення евакуації».

«Нами вже було проведено декілька навчань щодо проведення евакуації на території Херсонської територіальної громади. Нами визначені 17 місць, звідки буде проводитися евакуація у різні точки України у разі, якщо у цьому буде необхідність. Звичайно, ми людям пропонуємо здійснювати евакуацію на безкоштовній основі… Однак наші херсонці – це героїчне населення, героїчні люди. І чесно скажу, скільки їм не пропонуємо, вони відмовляються від цієї евакуації, бо люди хочуть відновлювати Херсон, хочуть бути у своєму рідному місті», – сказав він.

Українські війська звільнили Херсон у листопаді 2022 року. Відтоді місто зазнає постійних обстрілів із боку російської армії.