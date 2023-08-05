Армія РФ атакувала Херсон із артилерії, постраждали люди – влада

Минулої ночі російські військові двічі атакували Херсон із артилерії, повідомляє міська військова адміністрація.

«Вночі було атаковано Корабельний та Суворовський райони м. Херсона. Внаслідок артобстрілів 2 людини зазнали поранень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за минулу добу Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно сім разів, російська армія використала для цього 63 снаряди.

Ураження зафіксовані в Херсоні та Садовому, каже місцева влада.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Зокрема, напередодні поранення внаслідок обстрілів отримали дев’ятеро місцевих жителів.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.