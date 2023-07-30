Херсонська ОВА повідомила про поранення ще двох цивільних через обстріли РФ

33-річна жінка зазнала поранення 30 липня на Херсонщині через російський обстріл, повідомила обласна військова адміністрація.

«Російська армія продовжує калічити мирних жителів Херсонщини. Сьогодні у селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя отримала 33-річна жінка, її шпиталізували у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ОВА, до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, яка ввечері 29 липня постраждала внаслідок російського мінометного обстрілу. У неї діагностували поранення спини і плеча.

Раніше в ОВА повідомляли про поранення двох цивільних у регіоні минулої доби.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.