Четверо людей отримали поранення на Херсонщині за добу

Російські війська обстріляли Херсонську область 29 разів, випустивши 126 снарядів за добу 28 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, по Херсону російська армія випустила 11 снарядів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зернового терміналу Бериславського району. Через російську агресію 4 людини дістали поранення», – написав Прокудін у своєму телеграмі.

Також одна людина отримала поранення в Кураховому Донецької області, заявив голова області Павло Кириленко.

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«На Донецькому напрямку 1 людина поранена і пошкоджено 2 будинки у Кураховому. В Авдіївці під вогонь потрапив житловий сектор і територія АКХЗ. В Очеретинській громаді росіяни обстріляли околиці Уманського», – повідомив він.

Кириленко додав, що обстріли також пошкодили багатоповерхівку в Часовоярській громаді.

Також голови Запорізької, Сумської та Харківської областей також повідомляли про обстріли населених пунктів своїх регіонів, без постраждалих.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.