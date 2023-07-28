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Двоє цивільних поранені через обстріли РФ на Херсонщині – ОВА

Обстрілів зазнали село Новоберислав і селище Козацьке (фото ілюстративне)

Двоє цивільних жителів зазнали поранення через російські обстріли на Херсонщині 28 липня, повідомила обласна військова адміністрація.

«У селі Новоберислав армія Росії вдарила по житловому будинку, через що поранено 41-річного чоловіка. По селищу Козацьке російська авіація завдала три удари. Пошкоджені будівлі підприємства і щонайменше чотири житлові будинки. В одній із осель на момент обстрілу був 57-річний чоловік. Він зазнав поранення», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що обох потерпілих шпиталізували.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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