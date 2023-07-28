Двоє цивільних поранені через обстріли РФ на Херсонщині – ОВА

Двоє цивільних жителів зазнали поранення через російські обстріли на Херсонщині 28 липня, повідомила обласна військова адміністрація.

«У селі Новоберислав армія Росії вдарила по житловому будинку, через що поранено 41-річного чоловіка. По селищу Козацьке російська авіація завдала три удари. Пошкоджені будівлі підприємства і щонайменше чотири житлові будинки. В одній із осель на момент обстрілу був 57-річний чоловік. Він зазнав поранення», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що обох потерпілих шпиталізували.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.