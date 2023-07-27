Війська РФ за добу обстріляли 15 населених пунктів Сумщини – ОВА

Російські війська протягом доби обстріляли 15 населених пунктів у 9 територіальних громадах Сумщини, повідомляє обласна військова адміністрація.



За повідомленням, для атаки війська РФ використовували артилерію та міномети.



Зокрема, через російські обстріли Білопільської громади знищена ферма, де загинули понад півсотні тварин. Також пошкоджено трансформатор. У Юнаківській громаді після обстрілу сталася пожежа на пшеничному полі, пошкоджений приватний житловий будинок – поранена людина.

У Новослобідській громаді пошкоджено ЛЕП, а у Хотінській – приватний житловий будинок.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні.