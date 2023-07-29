Генштаб ЗСУ повідомляє про 27 бойових зіткнень за добу

Російські війська минулої доби обстрілювали, поміж іншого, населені пункти на Бахмутському, Куп’янському, Шахтарському та Авдіївському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 29 липня.

За зведенням, протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області», – заявив штаб.

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Також ЗСУ продовжують стримувати російський наступ біля Мар’їнки. Натомість на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія зосереджує зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – додає командування.

За даними штабу, на окупованих територіях триває примусова російська паспортизація. Зокрема, в Горлівці, Донецька область, окупанти розіслали місцевим підприємствам «розпорядження щодо надання до так званого «міністерства державної безпеки «ДНР» списків працівників, які не отримали російський паспорт». Це вимагають зробити до 1 січня 2024 року.

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«Разом з тим, окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи щодо заохочення місцевих мешканців за отримання російського громадянства. Зокрема, пропонує пенсіонерам грошову винагороду у 50 тисяч російських рублів», – йдеться в зведенні.

Крім того, Генштаб звітує про три авіаційних удари по місцях зосередження російських військ і техніки, а також про ракетні та артилерійські удари по російських позиціях і інших об’єктах.