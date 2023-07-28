Польща та Литва розглядають можливість закрити кордон з Білоруссю через «вагнерівців»

Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії «Вагнер», повідомив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус.

«Міркування реальні. Можливість закриття кордону існує», – сказав Арнольдас Абрамавічус журналістам, повідомляє AFP.



Литва неодноразово попереджала своїх західних союзників, що найманці «ПВК Вагнера» можуть маскуватися під шукачів притулку, намагаючись перетнути кордон Білорусі з країнами-членами ЄС, або влаштувати провокації за участю біженців.

«Це можуть бути якісь групи біженців, нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб викликати якісь заворушення», – сказав Абрамавічус.



Голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський 28 липня заявив, що «вагнерівці» перебувають у Білорусі не для розваги».



«Вони є там для того, щоб створювати різного роду кризи, насамперед спрямовані проти Польщі», – сказав Качинський, додавши, що Польща нарощує свою обороноздатність, «щоб ці провокації, ці дії зазнали поразки».

За даними моніторингової групи «Білоруський гаюн», яка відстежує військову діяльність у країні, з 15 липня до Білорусі прибули загалом 11 колон із технікою, яка може належати найманцям «Вагнера».

Активність у покинутому військовому містечку в селі Цель почалася відразу після заколоту ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пригожиним 24 червня.

За версією Олександра Лукашенка, саме він зумів досягти компромісу між російською владою та Пригожиним і запросив найманців «Вагнера» до Білорусі. 27 червня Лукашенко підтвердив приїзд Євгена Пригожина до Білорусі.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою».