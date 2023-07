На тлі прибуття «вагнерівців» у Білорусі виявили 2-кілометрову колону техніки – супутникові фото

У Білорусі журналісти зафіксували ще одну велику колону, ймовірно, бійців російської приватної військової компанії «Вагнера», яка прибула до військової частини в селі Цель, де розташоване наметове містечко.

Журналісти білоруської служби Радіо Свобода зафіксували колону сьогодні об 11:12 за місцевим часом. На знімку транспортні засоби розтяглися майже на 2 кілометри від з’їзду з траси М5 Гомель-Мінськ. У колоні можна побачити вантажівки, автобуси, легкові автомобілі, вантажні «Газелі».



Сьогодні Telegram-канал «Беларусь головного мозга» показав відео автопоїзда, що рухається у бік Мінська трасою М5 Гомель – Мінськ. Майже всі автомобілі мають символ «Вагнер» та російські триколори. Ймовірно, що це та ж колона, яка прибула у військове містечко Цель.

Моніторингова група «Білоруський Гаюн» з посиланням на The New York Times повідомила, що понад 100 одиниць техніки ПВК «Вагнер» прибули до табору під Осиповичами. Видання The New York Times також отримало сьогоднішні супутникові знімки наметового табору в с. Цель, зроблені компанією Planet.



Видно, що колона автомобілів найманців Пригожина, яка вранці була помічена на трасі М5 у напрямку Осиповичів, як і пприпускалося, прибула до військового польового табору в село Цель. NYTimes пише, що це найбільша публічна поява ПВК з моменту її невдалого повстання в Росії минулого місяця.



На вихідних в таборі в селі Цель спостерігалася активність – почала надходити автомобільна техніка. Були зафіксовані вантажівки та легкові автомобілі, мікроавтобуси, автобуси.

Державна прикордонна служба України 15 липня підтвердила інформацію про перекидання бойовиків «Вагнера» на територію Білорусі.

14 липня у Міноборони Білорусі офіційно заявили, що бійці ПВК «Вагнер» вже почали навчати білоруських військових у таборі під Осиповичами Могилівської області.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.