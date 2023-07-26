У таборі «вагнерівців» у Білорусі налічується щонайменше 750 одиниць техніки – фото

На супутниковому знімку, зробленому вранці 25 липня службою Planet Labs, видно близько 750 одиниць техніки в таборі ПВК «Вагнер» у селі Цель Осиповицького району в Білорусі. Саме туди, найімовірніше, орієнтовно з 15 липня 2023 року прямували найманці приватної військової компанії Євгена Пригожина, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Наскільки дозволяє якість супутникового знімка, можна сказати, що схожих на техніку об’єктів – всього 754. Якщо серед них і є важка військова техніка, то її кількість – мінімальна.

На території табору видно принаймні:

62 тентовані вантажівки;

534 автомобілі з габаритами, аналогічними пікапам УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані «буханки»), мікроавтобуси типу «Газель», УАЗ «Патріоти», легкові автомобілі;

33 автобуси різних модифікацій;

99 вантажівок різної модифікації, включно з платформами з обладнанням, що переважно, здається, будівельним;

26 вантажівок або подібних до них за розміром автомобілів, які мають військове забарвлення. Це можуть бути «Урали», «КамАЗи» або бронетехніка, про що, наприклад, вчора повідомила моніторингова група «Білоруський гаюн».

Від останніх підрахунків 19 липня кількість техніки збільшилася приблизно на 269 одиниць.

Загалом зовнішній вигляд, кольори, а також тип транспортних засобів дуже схожі на ті, які спостерігалися останніми днями на відео вантажівок з технікою, помічених на трасі М5 Гомель-Мінськ поблизу Осиповичів.

Раніше Білоруська служба Радіо Свобода проаналізувала два відео, опубліковані в Telegram-каналі «Білорусь головного мозку». Одне з відео могло бути зняте на дорозі поблизу Осиповичів і села Камарин, а інше – на бобруйській об’їзній дорозі, коли колона перетинала річку Березину. Обидва рази машини рухалися в напрямку, що збігається з розташуванням табору.

За даними моніторингової групи «Білоруський гаюн», яка відстежує військову діяльність у країні, з 15 липня до Білорусі прибули загалом 11 колон із технікою, яка може належати найманцям «Вагнера». Останні з них прибули вчора ввечері. Загалом проєкт нарахував близько 829 одиниць техніки, яка прибула до країни.

Активність у покинутому військовому містечку в селі Цель почалася відразу після заколоту ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пригожиним 24 червня.

За версією Олександра Лукашенка, саме він зумів досягти компромісу між російською владою та Пригожиним і запросив найманців «Вагнера» до Білорусі. 27 червня Лукашенко підтвердив приїзд Євгена Пригожина до Білорусі.

За словами Лукашенка, найманці планують працювати в Білорусі інструкторами, їм запропонували використовувати покинуту військову частину.

Ще 17 червня на території військової частини поблизу Целі не було слідів розгортання польового табору. Це видно на супутниковому знімку, опублікованому Радіо Свобода раніше. Не видно табору і на супутниковому знімку від 24 червня. Але на світлинах від 27 червня вже можна побачити ймовірні польові намети й ознаки будівництва – вириті котловани і нові споруди. Після цього в таборі з 300 наметами більше двох тижнів не спостерігалося жодної активності.

14 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок навчання білоруських підрозділів територіальних військ інструкторами «Вагнера». 25 липня Міноборони Білорусі повідомило, що з’єднання і частини збройних сил країни продовжують проводити спільні навчання за участю інструкторів-«вагнерівців».