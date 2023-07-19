Білорусь: на території табору під Осиповичами зафіксували близько 500 одиниць техніки

Журналісти білоруської служби Радіо Свобода зафіксували на території військової частини в селищі Цель щонайменше 485 одиниць техніки.



Журналісти проаналізували супутниковий знімок Planet Labs, зроблений вранці 19 липня, селища Цель – є дані, що саме сюди прямували бійці російської приватної військової компанії «Вагнера».



Серед виявленої техніки:

близько 55 тентових фур, деякі з причепами;

близько 320 автомобілів, схожих за габаритами на УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані «буханки»), мікроавтобуси типу «Газель», легкові автомобілі;

близько 45 автобусів різних модифікацій;

близько 65 вантажівок різних модифікацій, у тому числі не менше 8 платформ з обладнанням, переважно будівельним.

Майже вся техніка розташована біля будівель, схожих на склади, а також на стоянці військового містечка. Частина машин припаркована біля самих наметів.

Серед цих об’єктів журналісти важкої військової техніки не виявили.

Крім того, в телеграм-каналах з’явилося відео, зняте у вечірній час на відкритому майданчику. На ньому зображений чоловік, голос якого схожий на голос засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Він привітав бійців «з прибуттям на білоруську землю».



«Те, що зараз відбувається на фронті, – це ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. Треба дочекатися моменту, коли ми зможемо повністю проявити себе за повною програмою. Вирішено, що ми залишимося в Білорусі на деякий час», – сказав цей чоловік.

На вихідних в таборі в селі Цель спостерігалася активність – почала надходити автомобільна техніка. Були зафіксовані вантажівки та легкові автомобілі, мікроавтобуси, автобуси.

Державна прикордонна служба України 15 липня підтвердила інформацію про перекидання бойовиків «Вагнера» на територію Білорусі.

14 липня у Міноборони Білорусі офіційно заявили, що бійці ПВК «Вагнер» вже почали навчати білоруських військових у таборі під Осиповичами Могилівської області.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.