Чергова колона «вагнерівців» прибула до Білорусі. Моніторингова група повідомляє – вперше із бронетехнікою

До Білорусі із Росії 25 липня в’їхала чергова колона найманців ПВК «Вагнер». Опозиційний проєкт «Беларускі Гаюн», який відстежує військову активність у Білорусі, повідомляє, що це вже 11-‘ такий рейд. У колоні, на відміну від попередніх, помічена бронетехніка, кажуть у моніторинговій групі.

Згідно з повідомленням, у колоні близько 30 одиниць автомобільної техніки, зокрема 6 бронеавтомобілів «Щука».

За попередніми даними, колона прямує до польового табору ПВК «Вагнер» в селі Цель у Могильовській області. Туди за останній місяць, що минув від часу збройного заколоту ПВК «Вагнер», перебралися орієнтовно понад 2,5 тисячі найманців. Такої техніки, як танки та РСЗВ, які раніше були на озброєнні «Вагнера», у них із собою немає.

Режим білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка вважається одним із основних союзників Росії, яка веде війну проти України. Лукашенко не відправляв війська на війну з Україною, але дозволив Москві використати територію країни для початку повномасштабного вторгнення. Тепер, після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» у РФ, Лукашенко надав притулок його найманцям на білоруській території.