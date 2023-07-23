Лукашенко знову привіз на зустріч з Путіним мапу і заявив про «вагнерівців», які хочуть «на екскурсію до Варшави»

Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що «вагнерівці» хочуть «на екскурсію до Варшави і Жешува».

«Можливо, і не варто було говорити. Але скажу, що нас почали «напружувати» вагнерівці. Просяться на захід: «Дозвольте нам!» Я кажу: «Вам навіщо на захід туди?»…«Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува», – заявив Лукашенко, якого цитує телеграм-канал «Пул Первого».

Також на зустріч із Путіним Лукашенко привіз мапу про «перекидання польських військ до кордонів Союзної держави».

«Вони почали підключати Польщу і активно підключають найманців. Я спеціально привіз карту про перекидання збройних сил Польщі до кордонів Союзної держави. Ми бачимо, що готується підґрунтя… І Жешув активізується», – заявив він.

Ввечері 22 липня Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Володимиром Путіним. Це їхня перша зустріч після організованого ватажком угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним заколоту та подальшого переміщення на білоруську територію за погодженням з Мінськом найманців групи.

Ця зустріч відбувається на тлі прибуття сил російської приватної компанії «Вагнер» до Білорусі. За даними моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн», в країні перебувають понад дві тисячі «вагнерівців», а вранці 23 липня до країни прибула їхня десята колона.

Польща після прибуття до сусідньої Білорусі російських найманців висловлювала занепокоєння. Через це Варшава вирішила посилити свій східний кордон.

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Режим білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка вважається одним із основних союзників Росії, яка веде війну проти України. Лукашенко не відправляв війська на війну з Україною, але дозволив Москві використати територію країни для початку повномасштабного вторгнення.

Після початку вторгнення у березні 2022 року на зустрічі з Путіним Олександр Лукашенко заявив, що якби не почалася «спецоперація» (так Росія називає війну проти України), то Україна нібито напала б Білорусь. Тоді Лукашенко заявив, що привіз мапу, на якій було зображено, звідки нібито готувався напад.