«Присутність США в Польщі – найкращий спосіб відлякати агресора» – Блащак про вагнерівців у Білорусі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак прокоментував перебування у сусідній Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Про це він згадав під час візиту до Сполучених Штатів.

«Присутність США в Польщі є найкращим способом відлякати агресора. Хочу особливо підкреслити, що передусім Польщу боронить польське військо. Звідси моє рішення перекидання на схід військ 12-ої Щецинської механізованої дивізії і 11-ої Любуської бронекавалерійської дивізії для зміцнення кордону», – цитує Блащака Міністерство оборони Польщі в твітері.

Планується, що під час візиту до США Блащак візьме участь у засіданні Контактної групи щодо підтримки України, яка координує постачання військової техніки в Україну.

Читайте також: Організатори тенісного турніру у Польщі закликали не приїжджати на змагання учасників із РФ та Білорусі

Загалом, за даними польського Міноборони, у засіданні під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна беруть участь понад 40 країн.

Державна прикордонна служба України 15 липня підтвердила інформацію про перекидання бойовиків «Вагнера» на територію Білорусі.

Посадовці Литви та Польщі повідомили 15 липня, що стежать за розвитком ситуації з прибуттям до Білорусі після прибуття туди російських найманців.