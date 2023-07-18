Організатори тенісного турніру у Польщі закликали не приїжджати на змагання учасників із РФ та Білорусі

Організатори тенісного турніру у Польщі закликали не приїжджати на змагання представників з Росії та Білорусі, передає газета Wyborcza.

«Беручи до уваги ситуацію в Україні й збройну агресію Росії на цих теренах, просимо не зголошуватись до турніру Lotto Kozerki Open ATP Challenge спортсменів, які представляють такі країни, як Росія й Білорусь», – наголошують у своєму зверненні організатори тенісного турніру в Польщі.

Польські тенісисти вважають, що було б добре, аби спортсмени з Росії й Білорусі «на турнір не приїжджали». Їм «може не дістатись місце в Академії тенісу», – зазначають польські організатори змагань.

Тенісний турнір відбудеться від 14 до 19 серпня в селищі Козерки, що поблизу Варшави, де розташований клуб польської Академії тенісу. Організатор турніру – ATP Challenger Tour Association of Tennis Professionals.

Нещодавно завершився тенісний турнір Вімблдон. Торік росіян і білорусів, за рішенням організаторів, на ньому не було. Але цього року гравці з цих країн змогли виступати в чоловічому та жіночому розрядах як нейтральні. Такі дозволи вони отримали і на інші змагання найпрестижнішої серії Grand Slam.