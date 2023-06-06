Теніс: білоруска Соболенко вперше засудила війну і Лукашенка

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко, яка за підсумками відкритого чемпіонату Франції має стати першою ракеткою світу, вперше прямо засудила війну і Олександра Лукашенка. Це сталося 6 червня на пресконференції після чвертьфінального поєдинку проти українки Еліни Світоліної.

«Я вже багато раз говорила, що я не підтримую війну. Я не хочу, щоб моя країна була втягнута в який-небудь конфлікт. Я говорила це багато разів, і ви знаєте свою позицію…Якщо я маю на увазі, що я не підтримую війну, значить, я не підтримую Лукашенка просто зараз», – сказала Соболенко.

Раніше на запитання про ставлення до війни білоруська тенісистка відповідала ухильно, заявляючи, що вона підтримує мир.

У чвертьфінальному матчі на Roland Garros Соболенко переграла Світоліну – 6:4, 6:4.