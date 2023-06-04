Обіграла «чергову безпрапорну»: Еліна Світоліна пройшла у чвертьфінал Roland Garros

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка повернулася на корт після народження дитини, додала до своєї скарбнички ще одну перемогу на головному турнірі ґрунтової частини сезону – відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).

«Еліна Світоліна – у чвертьфіналі Ролан Гарроса! Вона у двох сетах обіграла дев’яту ракетку світу, чергову безпрапорну, Дарію Касаткіну – 6:4; 7:6 (7:5)», – повідомила на сторінці у фейсбуці Федерація тенісу України.

2 червня Світоліна переграла росіянку Анну Блінкову, яка, як і Касаткіна, на кортах Roland Garros виступає без прапора.

Наступна суперниця Світоліної визначиться у матчі американки Слоан Стівенс та Аріни Соболенко.

Вихід у чвертьфінал Roland Garros дозволить Еліні повернутися у топ-100 за підсумками турніру.