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Теніс: Леся Цуренко через хворобливий стан не змогла дограти матч на Roland Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти до чвертьфіналу відкритого чемпіонату Франції. У матчі четвертого кола проти польської суперниці Іги Швьонтек Цуренко не змогла дограти перший сет – українка через погане самопочуття визнала поразку за рахунку 1:5.

Завдяки виходу до четвертого раунду в Парижі Леся Цуренко заробила 240 тисяч євро призових і 240 рейтингових очок. У наступному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) вона повернеться до першої пів сотні списку.

Завтра, 6 червня, у чвертьфіналі зіграє Еліна Світоліна. Її суперницею буде представниця Білорусі Аріна Соболенко, яка наступного тижня за результатами Roland Garros очолить світовий рейтинг.

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