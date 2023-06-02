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Теніс: Світоліна вдруге обіграла росіянку Блінкову і вийшла до четвертого кола Roland Garros

Еліна Світоліна на відкритому чемпіонаті Франції, фото ілюстративне

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка повернулася на корт після народження дитини, продовжує перемагати на головному турнірі ґрунтової частини сезону – відкритому чемпіонаті Франції.

В третьому колі 28-річна українка переграла 24-річну росіянку Анну Блінкову, яка на кортах Roland Garros виступає без прапора – 2:6, 6:2, 7:5.

Це вже друга поспіль перемога Світоліної над цією суперницею – менш як тиждень тому Еліна довела свою перевагу над Блінковою у фіналі турніру у Страсбурзі.

За право зіграти у чвертьфіналі Еліна Світоліна позмагається зі ще однією росіянкою – Дарією Касаткіною.

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