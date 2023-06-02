Теніс: Світоліна вдруге обіграла росіянку Блінкову і вийшла до четвертого кола Roland Garros

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка повернулася на корт після народження дитини, продовжує перемагати на головному турнірі ґрунтової частини сезону – відкритому чемпіонаті Франції.

В третьому колі 28-річна українка переграла 24-річну росіянку Анну Блінкову, яка на кортах Roland Garros виступає без прапора – 2:6, 6:2, 7:5.

Це вже друга поспіль перемога Світоліної над цією суперницею – менш як тиждень тому Еліна довела свою перевагу над Блінковою у фіналі турніру у Страсбурзі.

За право зіграти у чвертьфіналі Еліна Світоліна позмагається зі ще однією росіянкою – Дарією Касаткіною.