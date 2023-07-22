Лукашенко прибув до Росії на першу після заколоту Пригожина зустріч із Путіним

Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга, повідомив близький до пресслужби авторитарного білоруського лідера телеграм-канал «Пул Первого».

На 23 липня у Лукашенка заплановані переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За офіційними даними, сторони планують обговорити питання безпеки та міжнародного порядку денного, а також «інтеграційну взаємодію в рамках Союзної держави».

Це буде перша зустріч Путіна та Лукашенка після організованого ватажком угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним заколоту та подальшого переміщення на білоруську територію за погодженням з Мінськом найманців групи.

«Пул Первого» публікує фото та відео Лукашенка в аеропорту. Користувачі у телеграмі звертають увагу, що Лукашенко одягнений у костюм кольору хакі.

21 липня на нараді з членами російської Ради безпеки Володимир Путін заявив, що агресія проти Мінська означатиме агресію проти Москви. При цьому російський президент звинуватив Польщу в територіальних претензіях до Білорусі. Путін також заявив, що Польща претендує на Західну Україну.

Режим білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка вважається одним із основних союзників Росії, яка веде війну проти України. Лукашенко не відправляв війська на війну з Україною, але дозволив Москві використати територію країни для початку повномасштабного вторгнення.

Лукашенко також дозволив розмістити в Білорусі російську ядерну зброю. Вона, за словами російського президента, вже перебуває на білоруській території. Ці дані підтверджує і розвідувальне управління Міністерства оборони США.