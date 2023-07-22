Американська розвідка вважає, що ядерна зброя Росії вже в Білорусі – CNN

У Розвідувальному Управлінні Міністерства оборони США (Defence Intelligence Agency) «немає підстав сумніватися» в тому, що Росія, як заявив президент Володимир Путін, дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Про це повідомляє канал CNN з посиланням на анонімних високопосадовців управління.

Путін заявив про те, що ядерна зброя вже перебуває в Білорусі, минулого місяця. Офіційно представники країн Заходу наразі не підтверджували та не заперечували ці твердження.

Раніше представники розвідувальної спільноти США повідомляли CNN, що, за їхніми даними, в Білорусі не ведеться жодних робіт із спорудження сховищ для тактичної ядерної зброї. Про їх будівництво до липня говорили Путін та фактичний очільник Білорусі Олександр Лукашенко.

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Однак в американській розвідці визнають, що на білоруській території є об’єкти, що залишилися з радянських часів, які могли б використовуватися для зберігання ядерних зарядів.

Представники Розвідуправління Міноборони США також наголосили, що, за їхніми даними, Росія здійснюватиме повний контроль над розміщеними в Білорусі ядерними зарядами. Вони поставили під сумнів твердження Лукашенка про те, що він прийматиме рішення про можливе використання цієї зброї і застосує її «без вагань» у разі потреби. Передача зброї під контроль Мінська була б порушенням зобов’язань Росії за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Путін раніше стверджував, що ядерна зброя залишиться під російським контролем.

Скільки саме ядерних зарядів буде розміщено у Білорусі – невідомо.

Наприкінці червня Лукашенко заявив, що «більша частина» російської ядерної зброї, яку планувалося перемістити до Білорусі, вже в країні.