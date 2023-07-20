Кількість вагнерівців у Білорусі зараз не становить загрози Україні – речник Держприкордонслужби

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Про це він сказав вранці 20 липня.

«Поряд із кордоном ми не фіксуємо ані переміщення ані військової техніки, ані особового складу чи то підрозділів російської армії, чи то армії Білорусі», – сказав він.

Демченко додав, що прикордонники продовжують фіксувати прибуття груп найманців приватної військової компанії «Вагнер» до Білорусі – вони переміщуються до місця розташування в таборі під Осиповичами.

«Зазначу, що їхня кількість наразі не становить загрози Україні. І ми добре розуміємо, що вони можуть бути залучені до навчання підрозділів армії Білорусі. В подальшому можуть бути залучені до навчання і підготовки російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі. Але на даний момент можу додати, що Росія практично вивела свої підрозділи, які проходили до цього навчання в Білорусі й перебували на полігонах», – зазначив речник.

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Він припустив, що триває ротація російських військ в Білорусі.

Також Демченко не назвав точну кількість вагнерівців, яка прибула до цієї країни, пояснивши, що вони ще продовжують переміщуватися. Водночас табір під Осиповичами розрахований на близько 8 тисяч людей.

«Спочатку ми говорили про те, що кількість вагнерівців, які вже прибули на територію Білорусі, оцінюється в сотнях. Наразі ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо через деякий час. При тому варто розуміти, що вони, як правило, їдуть роззброєні, ми не бачимо військової важкої техніки», – додав він.

Державна прикордонна служба України 15 липня підтвердила інформацію про перекидання бойовиків «Вагнера» на територію Білорусі.

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Посадовці Литви та Польщі повідомили, що стежать за розвитком ситуації з прибуттям до Білорусі після прибуття туди російських найманців.

Перед цим, 14 липня, у Міноборони Білорусі заявили, що бійці ПВК «Вагнер» вже почали навчати білоруських військових у таборі під Осиповичами.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.